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  • Узнаете себя? Полиция показала, как жители Эстонии ежедневно нарушают закон

Узнаете себя? Полиция показала, как жители Эстонии ежедневно нарушают закон

ФОТО: Liiklusjärelevalvekeskus

Центр надзора за дорожным движением призывает велосипедистов и передвигающихся на самокатах не забывать о необходимости соблюдать Закон о дорожном движении.

«Посмотрите на фотографии, узнаете себя? Именно такая картина открывается на улицах, если наблюдать за движением. Учитывая дорожную обстановку, в последнее время полиция уделяет гораздо больше внимания велосипедистам и водителям легких персональных средств передвижения», - написал в соцсетях Центр надзора за дорожным движением.

Полиция напоминает, несколько важных моментов из Закона о дорожном движении:

  • Часть 2 статья 31 - велосипедисты должны при езде держаться за руль хотя бы одной рукой.
  • Пункт 1 часть 11 статья 33 - водителю запрещается совершать при управлении транспортным средством действия, которые могут мешать вождению или восприятию дорожной ситуации, в том числе пользоваться телефоном без вспомогательного устройства, оставляющего руки свободными, и во время движения транспортного средства держать телефон в руках.
  • Часть 1 статья 87 - велосипеды должны иметь: исправный тормоз и сигнальный звонок; белый отражатель спереди, красный отражатель сзади и желтый или белый отражатель по обе стороны как минимум одного колеса. Эти требования не зависят от времени суток, наличия или отсутствия солнца.

В этом году в ДТП пострадали уже 217 велосипедистов и водителей легких персональных средств передвижения и зачастую, чтобы найти виновника ДТП, им необходимо посмотреть в зеркало.

Полиция призывает сохранять здравый смысл и следовать правилам дорожного движения, чтобы безопасно добраться до места назначения.

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