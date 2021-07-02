Узнаете себя? Полиция показала, как жители Эстонии ежедневно нарушают закон

«Посмотрите на фотографии, узнаете себя? Именно такая картина открывается на улицах, если наблюдать за движением. Учитывая дорожную обстановку, в последнее время полиция уделяет гораздо больше внимания велосипедистам и водителям легких персональных средств передвижения», - написал в соцсетях Центр надзора за дорожным движением.

Полиция напоминает, несколько важных моментов из Закона о дорожном движении:

Часть 2 статья 31 - велосипедисты должны при езде держаться за руль хотя бы одной рукой.

Пункт 1 часть 11 статья 33 - водителю запрещается совершать при управлении транспортным средством действия, которые могут мешать вождению или восприятию дорожной ситуации, в том числе пользоваться телефоном без вспомогательного устройства, оставляющего руки свободными, и во время движения транспортного средства держать телефон в руках.

Часть 1 статья 87 - велосипеды должны иметь: исправный тормоз и сигнальный звонок; белый отражатель спереди, красный отражатель сзади и желтый или белый отражатель по обе стороны как минимум одного колеса. Эти требования не зависят от времени суток, наличия или отсутствия солнца.

В этом году в ДТП пострадали уже 217 велосипедистов и водителей легких персональных средств передвижения и зачастую, чтобы найти виновника ДТП, им необходимо посмотреть в зеркало.