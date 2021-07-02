Узнаете себя? Полиция показала, как жители Эстонии ежедневно нарушают закон
Центр надзора за дорожным движением призывает велосипедистов и передвигающихся на самокатах не забывать о необходимости соблюдать Закон о дорожном движении.
Центр надзора за дорожным движением призывает велосипедистов и передвигающихся на самокатах не забывать о необходимости соблюдать Закон о дорожном движении.
«Посмотрите на фотографии, узнаете себя? Именно такая картина открывается на улицах, если наблюдать за движением. Учитывая дорожную обстановку, в последнее время полиция уделяет гораздо больше внимания велосипедистам и водителям легких персональных средств передвижения», - написал в соцсетях Центр надзора за дорожным движением.
Полиция напоминает, несколько важных моментов из Закона о дорожном движении:
В этом году в ДТП пострадали уже 217 велосипедистов и водителей легких персональных средств передвижения и зачастую, чтобы найти виновника ДТП, им необходимо посмотреть в зеркало.
Полиция призывает сохранять здравый смысл и следовать правилам дорожного движения, чтобы безопасно добраться до места назначения.