ЕС продолжит поддерживать народ Белоруссии
Европейский союз объявил в пятницу о приоритетах своего сотрудничества с шестью постсоветскими странами-участницами проекта "Восточное партнерство", в том числе с Белоруссией.
Европейский союз объявил в пятницу о приоритетах своего сотрудничества с шестью постсоветскими странами-участницами проекта "Восточное партнерство", в том числе с Белоруссией.
"Восточное партнерство по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС", - заявил глава союзной дипломатии Жозеп Боррель.
"В основе нашей работы будет содействие демократии, надлежащему управлению и верховенству права, которые так важны для позитивных, конкретных результатов нашего сотрудничества. Это включает Белоруссию, народ которой мы хотим и дальше поддерживать в рамках Восточного партнерства", - отметил он.
Восточное партнерство было начато в 2009 году с целью углубления политических и экономических связей ЕС с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. За эти годы степень вовлеченности разных стран-участниц была разной. С тремя последними ЕС заключил соглашения об ассоциации.
Новая повестка дня будет подкреплена экономическим и инвестиционным планом на 2,3 млрд евро в виде грантов, комбинирования ресурсов и гарантий при потенциале мобилизации до 17 млрд евро государственных и частных инвестиций.
Это предложение ляжет в основу обсуждения на саммите Восточного партнерства на его саммите, запланированном на декабрь 2021 года.
Повестка дня направлена на увеличение объема торговли, ускорение экономического роста и создание рабочих мест, инвестирование во взаимосвязанность, укрепление демократических институтов и верховенства права, поддержку перехода к "зеленым" и цифровым технологиям и продвижение справедливых, гендерно равноправных и открытых для всех обществ.
Выбор десяти главных целей на 2025 год охватывает дополнительную поддержку полумиллиона малых и средних предприятий, строительство или модернизацию 3000 км приоритетных автомобильных и железных дорог в соответствии со стандартами ЕС, борьбу с гибридными и киберугрозами, с коррупцией, сокращение потребления энергии как минимум на 20% в 250 тысячах домохозяйств, улучшение доступа к безопасному водоснабжению и улучшение качества воздуха, доступ 80% домохозяйств к высокоскоростному интернету, помощь в вакцинации медработников, дополнительную поддержка гражданского общества и независимых СМИ, возможности стажировок для 70 тысяч студентов, ученых, поездки молодежи.