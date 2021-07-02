ЕС продолжит поддерживать народ Белоруссии

"Восточное партнерство по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС", - заявил глава союзной дипломатии Жозеп Боррель.

"В основе нашей работы будет содействие демократии, надлежащему управлению и верховенству права, которые так важны для позитивных, конкретных результатов нашего сотрудничества. Это включает Белоруссию, народ которой мы хотим и дальше поддерживать в рамках Восточного партнерства", - отметил он.

Восточное партнерство было начато в 2009 году с целью углубления политических и экономических связей ЕС с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. За эти годы степень вовлеченности разных стран-участниц была разной. С тремя последними ЕС заключил соглашения об ассоциации.

Новая повестка дня будет подкреплена экономическим и инвестиционным планом на 2,3 млрд евро в виде грантов, комбинирования ресурсов и гарантий при потенциале мобилизации до 17 млрд евро государственных и частных инвестиций.

Это предложение ляжет в основу обсуждения на саммите Восточного партнерства на его саммите, запланированном на декабрь 2021 года.

Повестка дня направлена на увеличение объема торговли, ускорение экономического роста и создание рабочих мест, инвестирование во взаимосвязанность, укрепление демократических институтов и верховенства права, поддержку перехода к "зеленым" и цифровым технологиям и продвижение справедливых, гендерно равноправных и открытых для всех обществ.