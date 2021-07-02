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Государство обдумывает идею вакцинации в аптеках

Аптека. ФОТО: Kamilla Selina Lepik

Министерство социальных дел обратилось к Союзу провизорских аптек с просьбой прислать список аптек, располагающих условиями для вакцинации населения.

Союз провизорских аптек отправлял государству предложения вакцинировать граждан непосредственно в аптеках еще начиная с прошлой осени, последнее обращение было сделано несколько дней назад и получило позитивный ответ. Совет попросили прислать список аптек, в которых есть необходимые условия и помещения для вакцинации, а также указать приблизительное число потенциальных вакцинируемых, передает rus.err.ee.

На данный момент в этот список вошло больше 50 аптек. 

"Согласно закону, аптекарь не может сам вакцинировать людей, для этого нужно будет найти специальных сотрудников. Этим мы займемся, как только государство подтвердит, в каких именно аптеках будет проводиться вакцинация", - отметил глава союза Ли Роотслане.

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