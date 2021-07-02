Государство обдумывает идею вакцинации в аптеках

Союз провизорских аптек отправлял государству предложения вакцинировать граждан непосредственно в аптеках еще начиная с прошлой осени, последнее обращение было сделано несколько дней назад и получило позитивный ответ. Совет попросили прислать список аптек, в которых есть необходимые условия и помещения для вакцинации, а также указать приблизительное число потенциальных вакцинируемых, передает rus.err.ee.

На данный момент в этот список вошло больше 50 аптек.