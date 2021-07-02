Важно знать ⟩ Жители Эстонии продолжают терять тысячи евро: как не попасться на удочку мошенников?

Трем жителям Ласнамяэ и жителю Мустамяэ позвонили мнимые сотрудники Swedbank, а жителю Маарду позвонил мнимый сотрудник банка SEB. Пострадавшим рассказали легенды о сомнительных сделках на их счетах и необходимости установить защитные программы. Для этого людей попросили ввести ПИН-коды Smart-ID, со счетов пострадавших пропало соответственно 5760, 15 000, 5500, 7600 и 7500 евро.

Со счета действующего в Пыхья-Таллинне предприятия было сделано несколько переводов на несколько счетов на сумму более 500 евро.

Йыхвиское отделение полиции начало производство о мошенничестве в Кохтла-Ярве, когда на имя 42-летнего мужчины без его ведома был взят кредит в 2000 евро и переведен с его счета дальше на неизвестный счет. Обстоятельства происшествия выясняются.

Нарвское отделение полиции начало производство о мошенничестве в Силламяэ, когда 35-летнему мужчина позвонила женщина, представившаяся сотрудницей банка, и сообщила, что на счету мужчины происходят подозрительные сделки, которые надо заблокировать и для этого ввести ПИН-коды Smart-ID. Со счета сняли 370 евро.

Жительница Кейла познакомилась в Instagram с мужчиной, который представился известным иностранным музыкантом. Женщине якобы выслали подарок посылкой, для получения которой женщина перевела на разные счета более 2000 евро.

Ведущий следователь Кесклиннаского отделения полиции Инна Тоатер говорит, что многие люди знают о мошенничествах, но некоторые пострадавшие, получив такой звонок, теряются и верят, что им звонит человек из банка, желающий помочь.

"Работник банка никогда не будет действовать таким образом и запрашивать такие данные. Если вас пугают сомнительными сделками, сразу же завершите разговор и сами позвоните на линию поддержки клиентов своего банка. Чтобы в волнительной ситуации сделать это быстро, запишите сразу этот номер в телефон. Если вас поставили в режим ожидания очереди, спокойно дождитесь ответа, - рекомендует Тоатер. - На самом деле никаких сомнительных сделок на вашем счету происходить не может, если вы по просьбе незнакомцев еще не успели ввести ПИН-коды. Но если все же вы ввели ПИН-коды, то следует быстро обратиться в банк и полицию, так как в некоторых случаях перевод можно остановить и деньги вернуть". Ведущий следователь отмечает, что мошенники крайне назойливы и могут звонить даже по несколько раз в день, лучше всего просто не отвечать на звонки с незнакомых номеров.