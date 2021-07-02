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  • Жители Эстонии продолжают терять тысячи евро: как не попасться на удочку мошенников?

Важно знать ⟩ Жители Эстонии продолжают терять тысячи евро: как не попасться на удочку мошенников?

Евро. ФОТО: Arvo Meeks

Полиция сообщает о новых начатых 1 июля уголовных производствах по статьям о мошенничестве. К сожалению, жители Эстонии продолжают терять свои деньги. 

Трем жителям Ласнамяэ и жителю Мустамяэ позвонили мнимые сотрудники Swedbank, а жителю Маарду позвонил мнимый сотрудник банка SEB. Пострадавшим рассказали легенды о сомнительных сделках на их счетах и необходимости установить защитные программы. Для этого людей попросили ввести ПИН-коды Smart-ID, со счетов пострадавших пропало соответственно 5760, 15 000, 5500, 7600 и 7500 евро.

Со счета действующего в Пыхья-Таллинне предприятия было сделано несколько переводов на несколько счетов на сумму более 500 евро.

Йыхвиское отделение полиции начало производство о мошенничестве в Кохтла-Ярве, когда на имя 42-летнего мужчины без его ведома был взят кредит в 2000 евро и переведен с его счета дальше на неизвестный счет. Обстоятельства происшествия выясняются.

Нарвское отделение полиции начало производство о мошенничестве в Силламяэ, когда 35-летнему мужчина позвонила женщина, представившаяся сотрудницей банка, и сообщила, что на счету мужчины происходят подозрительные сделки, которые надо заблокировать и для этого ввести ПИН-коды Smart-ID. Со счета сняли 370 евро.

Жительница Кейла познакомилась в Instagram с мужчиной, который представился известным иностранным музыкантом. Женщине якобы выслали подарок посылкой, для получения которой женщина перевела на разные счета более 2000 евро.

Ведущий следователь Кесклиннаского отделения полиции Инна Тоатер говорит, что многие люди знают о мошенничествах, но некоторые пострадавшие, получив такой звонок, теряются и верят, что им звонит человек из банка, желающий помочь.

"Работник банка никогда не будет действовать таким образом и запрашивать такие данные. Если вас пугают сомнительными сделками, сразу же завершите разговор и сами позвоните на линию поддержки клиентов своего банка. Чтобы в волнительной ситуации сделать это быстро, запишите сразу этот номер в телефон. Если вас поставили в режим ожидания очереди, спокойно дождитесь ответа, - рекомендует Тоатер. - На самом деле никаких сомнительных сделок на вашем счету происходить не может, если вы по просьбе незнакомцев еще не успели ввести ПИН-коды. Но если все же вы ввели ПИН-коды, то следует быстро обратиться в банк и полицию, так как в некоторых случаях перевод можно остановить и деньги вернуть". Ведущий следователь отмечает, что мошенники крайне назойливы и могут звонить даже по несколько раз в день, лучше всего просто не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Советы полиции:

  • Поговорите на эту тему со своими близкими и убедитесь, что они знаю, как себя вести, если им позвонят "из банка".
  • Не передавайте незнакомцам свои данные: фото карты или паспорта, кредитных карточек, например, под предлогом приема на работу, которую вы будете совершать дистанционно – имея ваши личные данные, мошенники могут взять на ваше имя кредиты и опустошить ваш счет.
  • Не вводите по чьей-то просьбе ПИН-коды – ПИН-2 равноценен вашей подписи.
  • Когда получаете предложение или видите рекламу, сулящую быстрый и гарантированный доход, отнеситесь к таким предложениям с осторожностью. Не заполняйте на неизвестных вам сайтах анкеты, в которых спрашиваются ваши личные данные, в том числе номер счета или номер кредитной карты.
  • Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на свой компьютер, планшет или смартфон программы, дающиe дистанционный доступ к вашему компьютеру или телефону – TeamViewer или AnyDesk.
  • Если вам поступит подозрительный звонок, не тратьте время и прекратите его. Сообщите об этом на инфолинию Департамента полиции и погранохраны 612 3000 или сайт https://cyber.politsei.ee/.
  • Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в полицию.

Информацию, как уберечь себя от мошенников, можно найти, например, на сайте Swedbank.

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