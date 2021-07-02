В Хааберсти начинается ремонт улицы Тискре

На отрезке дороги протяженностью почти 900 метров появится асфальтированная проезжая часть шириной пять метров, а также пешеходно-велосипедная дорожка шириной три метра, отделенная от проезжей части бордюром.

«С появлением пешеходно-велосипедной дорожки условия для передвижения станут намного безопаснее как для пешеходов и велосипедистов, так и автомобилистов, - сказал вице-мэр Калле Кландорф. – Для того, чтобы успокоить движение, перекрестки улицы Тискре с другими улицами будут чуть приподняты, также лежачие полицейские будут построены на пересечениях пешеходно-велосипедной дорожки с проезжей частью – это в свою очередь также повысит безопасность участников движения. Организация движения на улице не изменится, скоростной режим так и останется 30 км/ч».

Также будут приведены в порядок расположенные под землей техносети, построена дренажная система, установлено LED-освещение. В четырех местах вдоль тротуара будут оборудованы места для отдыха со скамейками, а также контейнерами, предназначенными для разного вида мусора, в том числе для собачьих экскрементов.

«Поскольку территория дороги ограничена, и на ней необходимо разместить как проезжую часть, так и тротуар, работы неизбежно повлекут вырубку деревьев, - отметил Калле Кландорф. – Однако часть растущих здесь деревьев будет пересажена в новые места».