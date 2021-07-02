Пт, 2.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Скончался психолог Вольдемар Колга

Psühholoog Voldemar Kolga. ФОТО: Arvet Mägi

Психолог и преподаватель Вольдемар Колга умер вчера на 73-м году жизни.

Колга окончил Ленинградский государственный университет в 1971 году и с 1979 года работал преподавателем Таллиннского педагогического университета, а с 1993 года - профессором.

Колга также был профессором института психологии личности и развития Академии "Норд" и деканом факультета психологии и коммуникации, почетным профессором Таллиннского университета.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back