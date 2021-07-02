Галерея ⟩ Сенсации не случилось: Испания вышла в полуфинал ЧЕ, обыграв Швейцарию по пенальти

Швейцария сумела восстановить паритет на 68-й минуте благодаря голу Джердана Шакири, забившего с передачи Ремо Фройлера, который спустя девять минут оставил свою команду вдесятером.

В дополнительные полчаса игравшие в меньшинстве швейцарцы удержали ничейный счет, но на серию пенальти ух уже не хватило. Шер, Аканджи и Варгас не смогли реализовать свои удары с точки, у испанцев не забили Бускетс и Родри, а отличились Дани Ольмо, Жерар Морено и поставивший победную точку Оярсабаль.