Путин и Макрон провели телефонные переговоры

«Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу. Как подчеркнул Владимир Путин, Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза», — говорится в сообщении.

В ходе разговора лидеры также обсудили ситуацию на Украине, в Ливии и Нагорном Карабахе. Стороны поддержали активизацию переговоров для реализации минских договоренностей по Донбассу 2015 года. Кроме того, Путин заявил о необходимости более плотного участия европейских стран в решении гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе.

Ранее Макрон и Путин проводили телефонный разговор в апреле. В конце мая Макрон заявил о неэффективности санкций против Москвы для разрешения замороженных конфликтов. Французский президент тогда указал на необходимость разработки других инструментов в ответ на «постоянные провокации со стороны России».