Фото и видео ⟩ Молодые люди из Ласнамяэ организовали наркобизнес: вовлечены оказались и ничего не подозревающие соседи

Забудьте о чемоданах с двойным дном, о проглоченных капсулах с наркотиками и прикрепленных к телу упаковках с наркотиками, наркобизнес сегодня намного проще. Несколько кликов компьютерной мышки и через несколько дней сотрудник курьерской фирмы принесет к вашей двери весящую несколько килограммов посылку с наркотиками. Однако у такого бизнеса есть и один недостаток - каждое движение в интернете оставляет свой след, и рано или поздно такой бизнес обнаружит полиция.