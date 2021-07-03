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  • Молодые люди из Ласнамяэ организовали наркобизнес: вовлечены оказались и ничего не подозревающие соседи

Фото и видео ⟩ Молодые люди из Ласнамяэ организовали наркобизнес: вовлечены оказались и ничего не подозревающие соседи

Руткевич заказал наркотики на адрес работавшего строителем в Финляндии Андрея Никитина. ФОТО: Kohtutoimik

Забудьте о чемоданах с двойным дном, о проглоченных капсулах с наркотиками и прикрепленных к телу упаковках с наркотиками, наркобизнес сегодня намного проще. Несколько кликов компьютерной мышки и через несколько дней сотрудник курьерской фирмы принесет к вашей двери весящую несколько килограммов посылку с наркотиками. Однако у такого бизнеса есть и один недостаток - каждое движение в интернете оставляет свой след, и рано или поздно такой бизнес обнаружит полиция.

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27-летний житель Таллинна Никита Руткевич - человек предприимчивый, он обнаружил простой способ зарабатывать деньги. Нужен стартовый капитал, криптовалюта и знание того, как найти в даркнете наркоторговцев.

Хотя в интернете полно мошенников, в даркнете действуют свои правила, и если связаться с правильным продавцом, получение наркотиков - это чисто технический вопрос

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