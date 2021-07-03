В Финляндии у приехавших из России футбольных туристов подтвердился дельта-штамм

Согласно Ведомству здравоохранения и социального развития THL, во всех изученных к этому моменту образцах выявили дельта-вариант вируса, передает Yle.

По оценкам Минсоцздрава Финляндии, девять из десяти туристов, посетивших Санкт-Петербург, следовали инструкциям по коронавирусу и таким образом избежали заражения.