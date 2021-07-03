Сб, 3.07.2021
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В Финляндии у приехавших из России футбольных туристов подтвердился дельта-штамм

Тестирование. Фото иллюстративное. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В Финляндии с футбольными туристами связано около 400 случаев инфицирования коронавирусом. 

Согласно Ведомству здравоохранения и социального развития THL, во всех изученных к этому моменту образцах выявили дельта-вариант вируса, передает Yle.

По оценкам Минсоцздрава Финляндии, девять из десяти туристов, посетивших Санкт-Петербург, следовали инструкциям по коронавирусу и таким образом избежали заражения.

Вчера вечером на ЧЕ по футболу в Санкт-Петербурге встретились сборные Испании и Швейцарии. Это последний матч, который сыграли в России. Сообщается, что 188 финских болельщиков купили билеты на матч.

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