Коронавирус подтвержден еще у 39 жителей Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 15 человек. Из них 11 новых случаев имели место в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 12, в Ляэне-Вирумаа и Тартумаа — по три, в Пярнумаа и Рапламаа — по два, в Пыльвамаа - один новый случай. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае одного положительного результата место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 28,8 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1%.

За сутки в больнице было открыто две истории болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 16 человек. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 60 лет, из них 10 человек (62,5%) старше 60 лет. Новых случаев смерти за сутки не добавилось.

В течение дня было введено 7408 доз вакцины, всего было вакцинировано 564 634 человека и 453 902 человека завершили курс вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).