На рынке коммерческой и жилой недвижимости Эстонии появился активный участник
Компания Scandium Kinnisvara, которая до сих пор в основном специализировалась на строительстве арендного жилья, стремительно наращивает объемы своего бизнеса. В стадии строительства находятся несколько крупных семейных жилых комплексов в Луйге, Лаагри и Пеэтри. Кроме того, компания строит масштабный деловой квартал рядом с заводом «Пыхьяла» на полуострове Копли и высотное здание в крупнейшем транспортном узле Таллинна – на пересечении Тартуского и Петербургского шоссе.