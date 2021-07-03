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  • На рынке коммерческой и жилой недвижимости Эстонии появился активный участник

На рынке коммерческой и жилой недвижимости Эстонии появился активный участник

Городок Пыхьяла может стать вторым Теллискиви? Снимок иллюстративный. ФОТО: Gert Tali

Компания Scandium Kinnisvara, которая до сих пор в основном специализировалась на строительстве арендного жилья, стремительно наращивает объемы своего бизнеса. В стадии строительства находятся несколько крупных семейных жилых комплексов в Луйге, Лаагри и Пеэтри. Кроме того, компания строит масштабный деловой квартал рядом с заводом «Пыхьяла» на полуострове Копли и высотное здание в крупнейшем транспортном узле Таллинна – на пересечении Тартуского и Петербургского шоссе.

По словам Майдо Люйсте, руководителя Scandium Kinnisvara, расширение портфолио идет уже давно. Успешное строительство арендного жилья и реконструкция заметных исторических зданий с превращением их в современные многоквартирные дома заложили прочную основу для расширения бизнеса компании в новых направлениях.

За последние годы компания начала несколько крупных проектов по застройке как в  Таллинне, так и в прилегающих к столице пригородах. На сегодняшний день в процессе строительства находятся более тысячи единиц жилья. Фирма стремится создать комплексные жилые районы, где все члены семьи будут чувствовать себя хорошо и где все необходимое для жизни будет под рукой.

«Компания Scandium строит и деловую недвижимость. Например, в сотрудничестве с компанией Restate мы строим квартал Беккери на полуострове Копли, рядом с творческим городком Пыхьяла. В ближайшие годы весь район порта Беккер превратится в яркий оазис, где будут активно развиваться малый бизнес, проводиться культурные мероприятия и вообще жизнь будет бить ключом. Мы гордимся, что можем внести свой вклад в развитие района и помочь ему стать одним из самых привлекательных кварталов Таллинна», — сказал Майдо Люйсте, руководитель Scandium Kinnisvara.

За последний год в портфолио Scandium Kinnisvara появились арендный дом-коливинг Newton Stuudiod на улице Кадака в Таллинне и роскошный жилой дом DUO Loftid с множеством дополнительных функций в центре Тарту.

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