На рынке коммерческой и жилой недвижимости Эстонии появился активный участник

За последние годы компания начала несколько крупных проектов по застройке как в Таллинне, так и в прилегающих к столице пригородах. На сегодняшний день в процессе строительства находятся более тысячи единиц жилья. Фирма стремится создать комплексные жилые районы, где все члены семьи будут чувствовать себя хорошо и где все необходимое для жизни будет под рукой.