Иллюзия ажиотажа: что происходит на рынке жилья

Бум, эйфория, ажиотаж – такими словами еще пару месяцев назад характеризовали ситуацию на рынке недвижимости эстонские СМИ. Цены на жилье стремительно росли, количество сделок било рекорды. В начале мая «Актуальная камера» сообщила, что средняя цена за квадратный метр в новой квартире в Таллинне достигла небывалой отметки в 3000 евро.

Заметно вырос и спрос: по данным Департамента статистики, за четыре первых месяца 2021 года количество выставленных на продажу новых квартир сократилось почти вдвое. «На рынке недвижимости покупки совершаются так активно, будто бы товар скоро закончится», – писали в мае аналитики ведомства в блоге, проводя параллель с бумом 2008 года, когда пузырь в итоге все же лопнул.

Опрошенные «Столицей» эксперты, однако, считают, что бумом назвать происходившее весной точно нельзя, речь скорее идет об оживлении рынка после коронакризисного затишья.

«Когда случилась пандемия и объявили локдаун, все замерли в шоке. Никто не знал, что будет с экономикой дальше. Застройщики остановили проекты, а значит, сократилось количество новых квартир. Покупатели из-за неуверенности в будущем отложили решение о покупке. Некоторые надеялись, что цены упадут и они смогут в конце года купить в два раза дешевле. К концу прошлого года стало ясно, что страхи были преувеличены. Застройщики начали опять строить, покупатели поспешили покупать. Все это в совокупности создало ситуацию нехватки предложений и как следствие – рост цен», – описывает ситуацию маклер бюро Uus Maa Марина Ходус.

Аналитик Arco Vara Михкель Элисте также указывает на то, что значительная часть сделок, совершенных с конца 2020 года, – это сделки, которые ранее были отложены из-за обусловленного пандемией потребительского шока. «Число таких сделок к настоящему моменту заметно сократилось», – отмечает он.

Специалист по недвижимости Мати-Дмитрий Терестал считает, что, учитывая опыт локдауна, покупатели недвижимости сейчас все чаще принимают решение в пользу загородных домов, где можно быть ближе к природе: «Дачи в радиусе 30 км от Таллинна, которые были в продаже год-полтора, практически были распроданы в течение последних двух месяцев. Помимо дач, сейчас большой интерес к загородным домам, земельным участкам».

Михкель Элисте считает, что активность на рынке сохранится и в течение ближайших кварталов, однако заметного увеличения числа сделок не ожидается.

«В ближайшие несколько лет, по всей вероятности, сохранится умеренный рост цен на недвижимость, чему способствует имеющаяся инфляция и общее удорожание жизни, а также предлагаемые банками достаточно выгодные процентные ставки финансирования недвижимости», – прогнозирует Андрей Колуканов из Domus Kinnisvara.

По мнению Марины Ходус, дальнейший рост цен составит около пяти процентов в год.

«Цены будут расти до середины августа. Далее все начнут готовиться к школе и с середины августа спрос упадет», – говорит Мати-Дмитрий Терестал и добавляет, что на цены также окажут влияние изменения процентной ставки кредитования банков и подорожание стройматериалов.

Этой осенью многие жители Эстонии получат свои пенсионные накопления. Написавшие заявление о выходе из второй ступени выведут оттуда более миллиарда евро. По данным различных исследований, немало людей планируют использовать пенсионные накопления на приобретение жилья. Насколько сильное влияние это окажет на рынок недвижимости?

Михкель Элисте считает, что для инвестирования в недвижимость суммы пенсионных накоплений у большинства людей слишком малы. Если часть этих денег и попадет на рынок недвижимости, то другим путем.