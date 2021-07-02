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Уникальное предложение: дом на острове Абрука

Уникальный объект недвижимости на острове Абрука. ФОТО: KV.EE

На острове Абрука продается красивый дом под соломенной крышей с участком земли площадью 32 600 квадратных метров, передает Kodustiil.

Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от порта. Помимо основного здания площадью 185,3 м2, здесь находится баня площадью 64,5 м2. 

Уникальный объект недвижимости на острове Абрука. ФОТО: KV.EE

На первом этаже двухэтажного дома под соломенной крышей расположены гостиная и кухня. На втором этаже - три оформленные в светлых тонах спальни и три ванные комнаты.

Уникальный объект недвижимости на острове Абрука. ФОТО: KV.EE

На террасе бревенчатого банного дома установлена баня-бочка. На участке есть собственная скважина, которая снабжает дом чистой водой.

Уникальный объект недвижимости на острове Абрука. ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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