Уникальное предложение: дом на острове Абрука

Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от порта. Помимо основного здания площадью 185,3 м2, здесь находится баня площадью 64,5 м2.

Уникальный объект недвижимости на острове Абрука. ФОТО: KV.EE

На первом этаже двухэтажного дома под соломенной крышей расположены гостиная и кухня. На втором этаже - три оформленные в светлых тонах спальни и три ванные комнаты.

Уникальный объект недвижимости на острове Абрука. ФОТО: KV.EE

На террасе бревенчатого банного дома установлена баня-бочка. На участке есть собственная скважина, которая снабжает дом чистой водой.

Уникальный объект недвижимости на острове Абрука. ФОТО: KV.EE