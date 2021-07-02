Уникальное предложение: дом на острове Абрука
На острове Абрука продается красивый дом под соломенной крышей с участком земли площадью 32 600 квадратных метров, передает Kodustiil.
На острове Абрука продается красивый дом под соломенной крышей с участком земли площадью 32 600 квадратных метров, передает Kodustiil.
Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от порта. Помимо основного здания площадью 185,3 м2, здесь находится баня площадью 64,5 м2.
На первом этаже двухэтажного дома под соломенной крышей расположены гостиная и кухня. На втором этаже - три оформленные в светлых тонах спальни и три ванные комнаты.
На террасе бревенчатого банного дома установлена баня-бочка. На участке есть собственная скважина, которая снабжает дом чистой водой.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.