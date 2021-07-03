Полиция задержала шестерых нетрезвых водителей за сутки

Как сообщили BNS в Департаменте полиции и погранохраны, один водитель употреблял наркотики, а пятеро сели за руль с признаками употребления алкоголя.

Если водитель употребил алкоголь сверх лимита, разрешенного Законом о дорожном движении, то есть от 0,2 до 1,49 промилле, он может быть наказан за проступок штрафом в размере до 1200 евро, лишением свободы на срок до 30 дней или до одного года дисквалификации.