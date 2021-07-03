Галерея ⟩ Тысячи любителей антиквариата сейчас съезжаются в Сейдла

В прошлом году, на проходившей в 22-й раз антикварной ярмарке Kila-kola было установлено ограничение в 1000 человек. По словам организатора ярмарки, члена правления OÜ Tsunftijänes Мати Раала, тогда большинство торговцев прибыло в Сейдла вместо раннего утра накануне вечером.

В этом году ограничения отменены, и Раал надеется, что все желающие попадут на ярмарку. «Все происходит под открытым небом, как и в прошлом году, в этом году торговая площадь станет еще больше, — сказал он. - Таким образом, ни продавцам, ни покупателям тесно не будет».

По оценке Мати Раала, интерес продавцов исключительно велик. Он предположил, что на ярмарку прибудет 250 торговцев антиквариатом. «Мне звонили многие оптовики, но я не знаю, приедут ли они в этом году», — сказал он.

В последние годы на каждой ярмарке побывало около 240 торговцев, а количество посетителей переваливало за 3000-4000.

Раал посоветовал посетителям приехать на ярмарку с утра. «Чем раньше, тем лучше. В 14:00 торговцы уже начнут сворачиваться и упаковывать свои товары, погода в этом году летняя, — объяснил он. - Площадь ярмарки ограничена, она окружена зданиями и большими деревьями – а на солнце очень жарко. Приходите, пораньше сходите на ярмарку, а потом можете пойти загорать».

Хиты продаж антикварных ярмарок в разные годы отличаются. Мати Раал вспомнил, что как-то раз покупатели интересовались старыми вафельницами. На следующий год вафельниц было много, но их уже никто не хотел. «Хитом этого года, мне кажется, станет стеклянная посуда», — предположил он.

С другой стороны, по словам Раала, всегда в цене простая старая мебель. Многие купили недвижимость в сельской местности, и эти дома нужно как-то обставлять. С другой стороны, именно из загородных домов вещи поступают на продажу «Хотя это может показаться спорным, я считаю, что старые дома просто бездонны, и у людей полно антикварных вещей, о которых никто и не подозревает. Такие товары появляются на рынке, например, когда молодые люди начинают генеральную уборку в доставшихся по наследству домах», — сказал он.