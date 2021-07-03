Школьная медсестра: молодые люди недооценивают опасность снюса и кальяна

Работающая в Школе Меривялья школьная медсестра SA Tallinna Koolitervishoid Ану-Элль Круусманн утверждает, что сегодня, когда поднимается тема вредных привычек, в первую очередь говорят не о сигаретах и ​​алкоголе. «На рынке появились много других товаров, по части которых полагают, что вреда от них меньше. Однако, если при этом организм получает вредные вещества, то это риск для здоровья», - подчеркивает школьная медсестра, которая отмечает, что учащиеся в целом осведомлены о влиянии одурманивающих веществ, но при этом, увы, распространены также и разные заблуждения. Ану-Элль Круусманн указывает на некоторые вредные привычки, опасность которых склонны недооценивать.

Снюс и никотиновые подушечки

«Они считаются менее вредными, чем курение сигарет, потому что нет вреда легким. Однако снюс (или же сосательный табак) содержит табак и никотин, а никотиновая подушечка - это именно то, что сказано в названии - подушечка, содержащая ядовитое вещество, которую держат во рту». По словам школьной медсестры, последние становится все более популярными не только среди молодых людей, но даже и среди школьников помладше. «Снюс незаметен и его можно использовать незаметно для остальных». По словам Ану-Элль Круусманн, подушечки действительно не повреждают легкие, как сигареты, но при этом никотин проникает в организм через слизистую оболочку в течение всего времени, пока никотиновая подушечка находится во рту, также вред может быть нанесен деснам и зубам. По словам школьной медсестры, никотиновые подушечки вызывают такое же привыкание, как и курение. Снюс в Эстонии не продается, но в магазинах есть не содержащие табака никотиновые подушечки, продажа которых несовершеннолетним запрещена.

Кальян

«Сидеть возле кальяна и делиться трубкой считается социальным занятием. Трубки часто имеют привлекательный дизайн, продаются табачные смеси с различными сочетаниями вкусов, и все это как бы смягчает тот факт, что это все же курение табака, при котором никотин попадает в организм и вызывает привыкание», - говорит школьная медсестра. Существует заблуждение, что вода фильтрует вредные вещества – на самом же деле влияние кальяна на здоровье во многом схоже с воздействием курения обычных сигарет, и табак для кальяна не следует продавать людям моложе 18 лет.

По словам школьной медсестры, в традиции, пришедшей к нам с востока, есть и некоторые дополнительные опасности: «Сеанс кальяна может длиться час, что намного дольше, чем выкурить сигарету. Во-вторых, трубку принято разделять с другими, и мундштук передается из рук в руки. Через это могут распространяться респираторные вирусы, включая коронавирус и грипп, а также гепатит С или герпес».

Конопля