Школьная медсестра: молодые люди недооценивают опасность снюса и кальяна
Во время школьных каникул учащиеся могут больше отдыхать и проводить вместе свободное время. Ану-Элль Круусманн, школьная медсестра SA Tallinna Koolitervishoid, обращает внимание родителей на то, что молодежи нужно чаще рассказывать о последствиях употребления одурманивающих и других вредных веществ. «Нынешним теплым летом молодые люди устраивают друг с другом встречи и вечеринки, поэтому важно сказать им, что употребление любого вредного для организма вещества - это риск для здоровья», - заявляет школьная медсестра.