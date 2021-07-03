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Школьная медсестра: молодые люди недооценивают опасность снюса и кальяна

Девушка курит кальян. Иллюстративное фото. ФОТО: Raigo Pajula

Во время школьных каникул учащиеся могут больше отдыхать и проводить вместе свободное время. Ану-Элль Круусманн, школьная медсестра SA Tallinna Koolitervishoid, обращает внимание родителей на то, что молодежи нужно чаще рассказывать о последствиях употребления одурманивающих и других вредных веществ. «Нынешним теплым летом молодые люди устраивают друг с другом встречи и вечеринки, поэтому важно сказать им, что употребление любого вредного для организма вещества - это риск для здоровья», - заявляет школьная медсестра.

Работающая в Школе Меривялья школьная медсестра SA Tallinna Koolitervishoid Ану-Элль Круусманн утверждает, что сегодня, когда поднимается тема вредных привычек, в первую очередь говорят не о сигаретах и ​​алкоголе. «На рынке появились много других товаров, по части которых полагают, что вреда от них меньше. Однако, если при этом организм получает вредные вещества, то это риск для здоровья», - подчеркивает школьная медсестра, которая отмечает, что учащиеся в целом осведомлены о влиянии одурманивающих веществ, но при этом, увы, распространены также и разные заблуждения. Ану-Элль Круусманн указывает на некоторые вредные привычки, опасность которых склонны недооценивать.

Снюс и никотиновые подушечки

«Они считаются менее вредными, чем курение сигарет, потому что нет вреда легким. Однако снюс (или же сосательный табак) содержит табак и никотин, а никотиновая подушечка - это именно то, что сказано в названии - подушечка, содержащая ядовитое вещество, которую держат во рту». По словам школьной медсестры, последние становится все более популярными не только среди молодых людей, но даже и среди школьников помладше. «Снюс незаметен и его можно использовать незаметно для остальных». По словам Ану-Элль Круусманн, подушечки действительно не повреждают легкие, как сигареты, но при этом никотин проникает в организм через слизистую оболочку в течение всего времени, пока никотиновая подушечка находится во рту, также вред может быть нанесен деснам и зубам. По словам школьной медсестры, никотиновые подушечки вызывают такое же привыкание, как и курение. Снюс в Эстонии не продается, но в магазинах есть не содержащие табака никотиновые подушечки, продажа которых несовершеннолетним запрещена.

Кальян

«Сидеть возле кальяна и делиться трубкой считается социальным занятием. Трубки часто имеют привлекательный дизайн, продаются табачные смеси с различными сочетаниями вкусов, и все это как бы смягчает тот факт, что это все же курение табака, при котором никотин попадает в организм и вызывает привыкание», - говорит школьная медсестра. Существует заблуждение, что вода фильтрует вредные вещества – на самом же деле влияние кальяна на здоровье во многом схоже с воздействием курения обычных сигарет, и табак для кальяна не следует продавать людям моложе 18 лет.

По словам школьной медсестры, в традиции, пришедшей к нам с востока, есть и некоторые дополнительные опасности: «Сеанс кальяна может длиться час, что намного дольше, чем выкурить сигарету. Во-вторых, трубку принято разделять с другими, и мундштук передается из рук в руки. Через это могут распространяться респираторные вирусы, включая коронавирус и грипп, а также гепатит С или герпес».

Конопля

Хотя никто не отрицает наркотическое действие каннабиса, многие молодые люди считают его невинным растением. «Они говорят, что это вещество природного происхождения, и некоторые удивляются, что владение или употребление коноплей наказуемо», - выражает обеспокоенность школьная медсестра. По словам Ану-Элль Круусманн, современный каннабис содержит в десять раз больше тетрагидроканнибиола (TCH), чем был в эпоху хиппи, поэтому риск причинения вреда здоровью и зависимости от него во много раз выше. «Распространен также и синтетический каннабис (называемый Spice, AK и другими буквенными сочетаниями), использование которого еще более опасно, поскольку неизвестно, из чего состоит смесь, поэтому можно легко получить передозировку и попасть в больницу или даже умереть», - предупреждает школьная медсестра.

Энергетические напитки

Речь не идет в прямом смысле об одурманивающих веществах, но, по словам школьной сестры Ану-Элль Круусманн, молодые люди часто используют их слишком много и слишком легкомысленно. «Они просто пьют их при жажде», - вздыхает она. «Правда в том, что напитки, продаваемые под этим названием, на самом деле не дают энергии, но как бы подхлестывают организм, потому что энергетические напитки содержат кофеин. Однако кофеин - это стимулятор, который не следует употреблять слишком много в течение дня». По словам школьной медсестры, подростку разрешается суточная доза кофеина в объеме 2,5 мг/кг массы тела, и совершенно ясно, что молодые люди не учитывают ее при потреблении энергетических напитков. Следует помнить, что шоколад, кофе и кола также содержат кофеин, и полученное из этих продуктов количество кофеина также следует учитывать при необходимости. Кроме того, информация о содержании кофеина в энергетических напитках не всегда достоверна. Эти напитки содержат гуарану, которая, в свою очередь, содержит кофеин».

По словам школьной медсестры, передозировка кофеином может иметь самые разные последствия – например, проблемы с сердечным ритмом, раздражение, спутанность сознания, тремор рук и тошноту.

Школьная медсестра Ану-Элль Круусманн признает, что, поскольку информация про разные одурманивающие вещества не звучит ежедневно, то родителям необходимо самим выполнить эту домашнюю работу. «Профилактика – лучшее средство. Информации об этом достаточно в сети. Но что самое главное – родитель должен сам придерживаться такого образа жизни, который был примером для ребенка, потому что дети всегда смотрят и учатся от своих родителей».

Однако, если родители подозревают, что их дети употребляют какие-то вредные вещества, то важно попытаться поговорить с ребенком спокойно, чтобы выяснить, было ли это один раз за компанию или же речь идет о давнишней проблеме. «Часто молодые люди не могут справиться со своими эмоциями,иногда они испытывают стресс и поэтому обращаются за помощью к алкоголю и наркотическим веществам, чтобы почувствовать себя лучше. Если своих знаний и пониманий недостаточно, то обратитесь к семейному врачу или же к школьной медсестре вашего ребенка, которая при необходимости направит вас к нужному специалисту», - ободряет родителей Ану-Элль Круусманн.

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