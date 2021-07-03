Полиция: пропавшая в Таллинне 15-летняя девушка найдена
Полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшей сегодня, 3 июля, утром в Таллинне 15-летней Келин.
Полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшей сегодня, 3 июля, утром в Таллинне 15-летней Келин.
Сегодня утром полиция получила сообщение, что пропала живущая в поселке Харку 15-летняя Келин, которую последний раз видели сегодня около 5 часов утра на улице Роо в Пыхья-Таллинне.
Информация о пропаже девушки была передана патрулям, которые проверяли места ее возможного местонахождения, однако это не принесло результатов. Девушка не взяла с собой мобильный телефон.
После полудня пресс-служба полиции сообщила, что Келин сама вернулась домой и с ней все в порядке.