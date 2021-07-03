В Нарве продолжается оживленное пересечение границы

"Заболеваемость в Нарве снижается, cитуация сильно лучше, но настораживает происходящее за границей. Нарва же - это ворота в Эстонию, и мы еще не знаем, как поведет себя государство и какой будет контроль за пересечением границы", - сказал руководитель Нарвской больницы Аго Кыргвеэ.

После пограничного контроля всем предлагается сдать тест на коронавирус и для граждан третьих стран он стоит более 50 евро, для жителей Эстонии - бесплатно.

Сдержать приход коронавируса из России, где в приграничных с Эстонией областях привиты лишь 10% населения, как надеются медики, поможет рост темпа вакцинации у нас, по состоянию на сегодня в Эстонии вакцину получили 42% жителей.