В Нарве продолжается оживленное пересечение границы
Из 150 тестов на коронавирус, сделанных на эстонско-российской границе за первые два дня июля, только два оказались положительными, пишет ERR.
Из 150 тестов на коронавирус, сделанных на эстонско-российской границе за первые два дня июля, только два оказались положительными, пишет ERR.
"Заболеваемость в Нарве снижается, cитуация сильно лучше, но настораживает происходящее за границей. Нарва же - это ворота в Эстонию, и мы еще не знаем, как поведет себя государство и какой будет контроль за пересечением границы", - сказал руководитель Нарвской больницы Аго Кыргвеэ.
После пограничного контроля всем предлагается сдать тест на коронавирус и для граждан третьих стран он стоит более 50 евро, для жителей Эстонии - бесплатно.
Сдержать приход коронавируса из России, где в приграничных с Эстонией областях привиты лишь 10% населения, как надеются медики, поможет рост темпа вакцинации у нас, по состоянию на сегодня в Эстонии вакцину получили 42% жителей.
Окончательное решение по пересечению границы с Россией планируется официально утвердить на следующей неделе.