Засуха в саду, или Что вы стесняетесь спросить про ксероскейпинг
Термин «ксероскейпинг» происходит от греческого слова «xeros» (сухой) и английского «landscaping» (ландшафтный дизайн, озеленение). Придуманный и запатентованный в начале 1980-х годов Департаментом водных ресурсов Денвера в США, этот термин означает отказ от пышных газонов и растений, потребляющих воду. Сады, следующие этой концепции, можно сразу узнать по валунам, гравию и засухоустойчивым растениям, таким как кактусы, агавы и суккуленты, рассказывает Houzz.