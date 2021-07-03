Засуха в саду, или Что вы стесняетесь спросить про ксероскейпинг

Ландшафтный дизайн с использованием камней и чувствительных к морозам средиземноморских растений в наших широтах имеет ограниченное применение. Однако садоводы все же могут почерпнуть кое-что из этой практики, тем более что глобальное потепление означает, что в будущем все больше регионов могут столкнуться с засухой.

1.Ландшафтное планирование

Ксероскейпинг — это форма ландшафтного дизайна, которая обеспечивает эффективное управление водой. Тот, кто планирует новый сад, должен учитывать и потребности растений в воде. Условно, одна взрослая береза испаряет до 900 л. воды за сутки.

Участок с многолетними растениями требуют меньше воды, чем газон. Полезно мульчирование и посадки вокруг деревьев, а тень от кроны защитит грядки под ними от пересыхания.

2. Улучшение почвы

Почва, которая не удерживает воду, представляет собой большую проблему. Если дождевая и поливная вода просачивается глубоко под землю, а не удерживается почвой, она становится недоступной для растений. Внесение компоста — один из способов улучшить водоудерживающую способность почвы.

Перед выбором растений следует проверить качество почвы: песчаная почва слишком водопроницаема — требует более засухоустойчивых растений, в то время как богатые глиной почвы хорошо удерживают воду.

3. Эффективный полив

Большая часть Центральной Европы уже несколько лет подряд страдает от засухи не только летом, но и в другие месяцы года. С изменением климата эта проблема может стать постоянной и все более насущной. Потому уже сейчас важно планировать сады таким образом, чтобы он как можно меньше нуждались в поливе.

Поливайте растения утром или вечером, чтобы избежать испарения. Используйте систему капельного полива. Эффективнее использовать крупные капли, подаваемые как можно ближе к почве.

Автоматические системы полива должны быть связаны с датчиком дождя, чтобы отключались во время осадков.

Используйте дождевую воду вместо водопроводной. Это экологично, экономически эффективно и полезно для растений, поскольку дождевая вода имеет более низкий уровень pH (то есть она более кислая) и содержит меньше извести. Имеет смысл установить дождевые бочки и собирать воду для полива.

4. Выбор растений

В отличие от других форм экологического озеленения, в ксероскейпинге используются не только местные растения, но и привозные, которые подходят для местных условий. Кактусы и суккуленты обычно недостаточно морозоустойчивы для более северных регионов и поэтому могут использоваться лишь в ограниченном объеме.

Для нашего климата лучше подходят средиземноморские растения: тимьян, шалфей, орегано и лаванда, они хорошо переносят засуху. Камнеломка, хауслик и колокольчики — это «растения-выживальщики», которые спокойно переносят редкий полив в засушливые периоды. Можно также обратить внимание на растения, используемые на зеленых кровлях.