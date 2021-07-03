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Засуха в саду, или Что вы стесняетесь спросить про ксероскейпинг

Backyard with fantastic landscaping, patio, fence and raised bed, drought resistant plants ФОТО: Shutterstock

Термин «ксероскейпинг» происходит от греческого слова «xeros» (сухой) и английского «landscaping» (ландшафтный дизайн, озеленение). Придуманный и запатентованный в начале 1980-х годов Департаментом водных ресурсов Денвера в США, этот термин означает отказ от пышных газонов и растений, потребляющих воду. Сады, следующие этой концепции, можно сразу узнать по валунам, гравию и засухоустойчивым растениям, таким как кактусы, агавы и суккуленты, рассказывает Houzz.

Ландшафтный дизайн с использованием камней и чувствительных к морозам средиземноморских растений в наших широтах имеет ограниченное применение. Однако садоводы все же могут почерпнуть кое-что из этой практики, тем более что глобальное потепление означает, что в будущем все больше регионов могут столкнуться с засухой.

1.Ландшафтное планирование

Ксероскейпинг — это форма ландшафтного дизайна, которая обеспечивает эффективное управление водой. Тот, кто планирует новый сад, должен учитывать и потребности растений в воде. Условно, одна взрослая береза испаряет до 900 л. воды за сутки.

Участок с многолетними растениями требуют меньше воды, чем газон. Полезно мульчирование и посадки вокруг деревьев, а тень от кроны защитит грядки под ними от пересыхания.

2. Улучшение почвы

Почва, которая не удерживает воду, представляет собой большую проблему. Если дождевая и поливная вода просачивается глубоко под землю, а не удерживается почвой, она становится недоступной для растений. Внесение компоста — один из способов улучшить водоудерживающую способность почвы.

Перед выбором растений следует проверить качество почвы: песчаная почва слишком водопроницаема — требует более засухоустойчивых растений, в то время как богатые глиной почвы хорошо удерживают воду.

3. Эффективный полив

Большая часть Центральной Европы уже несколько лет подряд страдает от засухи не только летом, но и в другие месяцы года. С изменением климата эта проблема может стать постоянной и все более насущной. Потому уже сейчас важно планировать сады таким образом, чтобы он как можно меньше нуждались в поливе.

Поливайте растения утром или вечером, чтобы избежать испарения. Используйте систему капельного полива. Эффективнее использовать крупные капли, подаваемые как можно ближе к почве.

Автоматические системы полива должны быть связаны с датчиком дождя, чтобы  отключались во время осадков.

Используйте дождевую воду вместо водопроводной. Это экологично, экономически эффективно и полезно для растений, поскольку дождевая вода имеет более низкий уровень pH (то есть она более кислая) и содержит меньше извести. Имеет смысл установить дождевые бочки и собирать воду для полива.

4. Выбор растений

В отличие от других форм экологического озеленения, в ксероскейпинге используются не только местные растения, но и привозные, которые подходят для местных условий. Кактусы и суккуленты обычно недостаточно морозоустойчивы для более северных регионов и поэтому могут использоваться лишь в ограниченном объеме.

Для нашего климата лучше подходят средиземноморские растения: тимьян, шалфей, орегано и лаванда, они хорошо переносят засуху. Камнеломка, хауслик и колокольчики — это «растения-выживальщики», которые спокойно переносят редкий полив в засушливые периоды. Можно также обратить внимание на растения, используемые на зеленых кровлях.

Предпочтительные места обитания многолетников — хороший ориентир, чтобы определить, какие из них стоит использовать в вашем саду. Например, они могут подходить для опушки леса, луга, щелочной почвы или каменистого грунта. Эти обозначения помогают разделить растения, которые лучше растут в более влажных или более сухих местах.

К засухоустойчивым многолетникам относятся, например, тысячелистник (Achillea millefolium), кровохлебка (Geranium sanguineum), многие остролистники и степные астры (Aster amellus). Бородатые ирисы и колокольчики Пожарского (Campanula poscharskyana) также можно использованы на солнечных, сухих участках.

5. Мульчирование.

Мульчирование защищает влагу в почве и предотвращает образование корки. Оно также ограничивает развитие сорняков, поскольку их семена не могут прорасти в слое мульчи.

6. Сокращение площади газона

В ксероскейпинге газоны в основном не используются. В пустынных районах юго-запада США газон просто невозможен без дополнительного орошения. Даже в более северных регионах стоит задуматься о том, действительно ли нужен газон или это дело привычки.

С точки зрения ксероскейпинга, газон лучше вообще не иметь или оставлять его только для занятий спортом или принятия солнечных ванн, но не в качестве декоративного элемента. Красивая трава нуждается в большом количестве воды для хорошего роста. Если дождей нет, газон важно постоянно поливать.

Альтернативой газонам являются цветочные луга, которые стригут всего один или два раза в год. Они лучше удерживают воду, как и все растительные зоны. Многолетние луга из засухоустойчивых многолетников также очень популярны в ксероскейпинге.

7. Уход и содержание

Каждый сад требует определенного ухода. Обрезка, стрижка или очистка, а также возможная пересадка растений после зимы — это тоже часть ухода за садом. Сад, устойчивый к засухе и правильно расположенный, может сэкономить время и деньги на уход, поскольку в этом случае ландшафтный дизайн работает в согласии с природой.

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