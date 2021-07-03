Фото ⟩ Покупатели обнаружили в магазине ядовитую змею: на место пришлось вызывать спасателей

Сотрудница магазина Мерелин Варес показывает, где пряталась змея. ФОТО: Merit Lehtsalu/Saarte Hääl

Работница Центра повторного использования Мерлин Варес сказала, что гадюку заметили в магазине двое подростков, которые некоторое время следили за передвижениями змеи, а затем сообщили об этом сотрудникам магазина. Продавщица даже не собиралась пытаться поймать змею самостоятельно, поскольку вокруг ходили покупатели, в том числе дети.

Поиск в интернете направил Варес на государственный информационный телефон 1247, где в свою очередь перенаправили звонок в Спасательный департамент. Спасатели нашли гадюку под выставленной на продажу машиной DMC DeLorean, которая получила известность благодаря фильму «Назад в будущее».

Змею в магазине ловили спасатели. ФОТО: PUTUKAS FB

Что делать, если пути гадюки и человека пересеклись?

Руководитель отдела коммуникаций Спасательного департамента Марис Мооритс сказала, что помимо номера государственной помощи 1247, в связи с обнаружением гадюки также можно обратиться непосредственно в Спасательный департамент по номеру 112. Спасение беспомощных птиц и животных является одной из задач Спасательного департамента.

Последний раз Спасательный департамент получал вызов с Сааремаа в связи с гадюкой 9 августа прошлого года, когда змея взобралась на тую в Курессааре. По словам Мооритс, стоит обратиться за помощью в Спасательный департамент, когда змея представляет угрозу для людей. Что считать угрозой, нигде не уточняется.

«На самом деле, очень сложно провести эту черту, в какой именно ситуации можно было бы вызвать помощь», - сказала Мооритс. Предел опасности может немного отличаться в каждом отдельном случае.

Яд влияет по-разному

Укус гадюки достаточно болезненный, чтобы он мог остаться незамеченным. Поскольку не все могут отличить обыкновенного ужа от гадюки, к врачу обращаются и люди с укусами ужа. Укусы ужа не вызывают серьезных проблем со здоровьем, в основном только ощущается боль в месте укуса.

Укусы гадюк по-разному влияют на людей в зависимости от обстоятельств. У некоторых очень быстро развиваются общие симптомы отравления. У пострадавшего бьется сердце, падает давление, возникают тошнота и рвота. Для детей змеиный яд представляет большую угрозу, чем для взрослых.

В случае гадюки не только яд опасен для здоровья, но, например, змея также может распространять столбняк. Следовательно, человек, которого ужалила гадюка, также будет вакцинирован от столбняка, если в паспорте вакцинации будет указана необходимость этого.