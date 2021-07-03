Трагедия в "Королевстве кроликов": в Латвии сгорело около 200 кроликов

Plkst.09.27 VUGD saņēma izsaukumu Ogres novada Lēdmanes pagastā, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju dega šķūnis. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg trīs saimniecības ēkas. pic.twitter.com/PmAgr9feGn — VUGD (@ugunsdzeseji) July 3, 2021

По данным Государственной пожарно-спасательной службы Латвии, разрушительный пожар случился на известной ферме "Королевство кроликов".

Этим утром около 9:30 в пожарно-спасательную службу поступил вызов в Ледманскую волость Огрского края, где, по предварительной информации, горел сарай.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горели сарай с домашним скотом и две другие хозяйственные постройки общей площадью 450 квадратных метров, а также автомобиль и прицеп трактора.

В огне погибло около 200 кроликов и 23 свиньи. В 11 часов утра пожар был локализован, но процесс тушения еще не завершен.

Как сообщила агентству LETA представитель хозяйства евангелической христианской общины Zilais Krusts Майя Смане, пожар вспыхнул в коровнике и сарае, где находились свиньи и крольчихи с крольчатами. "К сожалению, из-за сильной жары и засухи пожар вспыхнул и распространился очень быстро, и все сгорело в течение часа", - сказал Смане. Она допускает, что причиной пожара стало повреждение проводки.