Пандемия. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В России за последние сутки умерли от коронавируса умерли 697 человек - максимум с начала пандемии. Рекорды смертности обновляются последние пять дней подряд.

В целом в стране зарегистрировано самое большое количество новых случаев (регистрируемых за сутки) заражения за последние шесть месяцев - 24 439 случаев (включая 7 446 в Москве) - последний раз такие цифры фиксировались в начале-середине января на излете второй коронавирусной волны.

В Москве за сутки умерли 116 человек.

Резкий рост заболеваемости российские власти связывают с распространением считающегося более заразным "Дельта"-варианта коронавируса, который, как ранее сообщили в ВОЗ, теперь преобладает в мире.

Другая причина всплеска заболеваемости - в забуксовавшей кампании вакцинации россиян. Как подсчитали в "Левада-центре" (признан НКО-иноагентом), привиться "Спутником" не готовы более 60% россиян.

В России хотя бы одну дозу вакцины получили 23,4 млн россиян (16%), по данным Our World in Data.

Российские власти из-за низких темпов вакцинации и недоверия россиян к прививкам заговорили об обязательной вакцинации для работников отдельных сфер и о том, как поощрять тех, кто уже привился.

В конце июня в Кремле признали, что не смогут добиться 60-процентной вакцинации россиян к осени, и сроки этого процесса сдвигаются. При этом новые локдауны вводить в стране, несмотря на рост заболевших, не планируется.

"Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим, что только на этой неделе стало расти более или менее количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была низкой", - сказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.