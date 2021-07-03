ФОТО ⟩ Дикие животные в городе: на стоянке продуктового магазина Виймси гулял лось

Женщина с никнеймом Франтишка разместила фотографии лося, бродившего по парковке продуктового магазина Coop, в группе «Виймси» в Facebook.

«Совершенно обычный клиент Coop в субботу», - шутливо добавила она к фотографиям.

Для Elu24 женщина описала ситуацию более подробно.

«В 11.05, когда я свернула на стоянку магазина Coop, мой телефон выпал из держателя, в котором я его время от времени держу. Оторвав взгляд от упавшего телефона, я обнаружила, что по стоянке передвигается лось. Когда я подняла телефон, лось уже двигался в сторону центра».

По словам женщины, после съемки лось перелез через забор возле стоянки.

Лось на парковке в Виймси. ФОТО: Františka

В комментарии под постом люди признают, что нам нужно научиться жить с дикими животными, которые проникли в город.

«Мы должны привыкнуть жить с ними, как это делают во многих других странах. Им больше некуда идти», - сказал один из них.

Другой считал, что неудивительно, что все места обитания животных заполнены домами.

«Очень грустно. Мы вообще не оставим животным жилья», - волновался третий участник группы.