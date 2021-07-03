Картина дня: наркоторговцы из Ласнамяэ, эстонский космотурист и таллиннка против Maxima

Молодые люди из Ласнамяэ организовали наркобизнес: вовлечены оказались и ничего не подозревающие соседи

Забудьте о чемоданах с двойным дном, о проглоченных капсулах с наркотиками и прикрепленных к телу упаковках с наркотиками, наркобизнес сегодня намного проще. Несколько кликов компьютерной мышки и через несколько дней сотрудник курьерской фирмы принесет к вашей двери весящую несколько килограммов посылку с наркотиками. Однако у такого бизнеса есть и один недостаток - каждое движение в интернете оставляет свой след, и рано или поздно такой бизнес обнаружит полиция. Читать далее...

Начало гибридной войны? Литва объявила режим общенациональной чрезвычайной ситуации

Правительство Литвы объявило режим общенациональной чрезвычайной ситуации в связи с усиливающимся потоком нелегальной миграции в балтийскую страну со стороны Беларуси. По мнению главы МВД Литвы, это может быть началом гибридной войны Минска против Вильнюса и всего Евросоюза. Читать далее...

ВИДЕО 〉 В центре Таллинна произошло нападение на девушку с радужным флагом

Вчера в Таллинне прошел велосипедный тур Pride Vikervelo. Однако перед началом велосипедного тура на площади Вабадузе произошел инцидент, когда молодой человек силой вырвал у девушки из рук радужный флаг. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Последний шанс Танеля Кийка

Во время первой волны коронавируса министр здравоохранения и труда Танель Кийк зарекомендовал себя как толковый и деятельный политик: и хотя в марте Эстония оказалась совершенно не готова к эпидемии (вспомните только, каким дефицитом поначалу были средства индивидуальной защиты), к лету стало очевидно, что мы, в отличие от многих других стран, не совершили фатальных ошибок и по сути отделались легким испугом. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Нехватка персонала по-эстонски

На этой неделе вновь стала обсуждаться тема нехватки персонала в местах общественного питания. И хотя в коронакризис мы наблюдали рост безработицы, люди не спешат устраиваться на работу в общепит. Почему? Читать далее...

Коронавирус подтвержден еще у 39 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2950 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 39, то есть 1,3% от общего количества тестов. Читать далее...

Владельцы туристических хуторов покидают платформу Booking

Несколько эстонских гостиниц по разным причинам отказались от сотрудничества с Booking.com, международной средой онлайн-бронирования, зарегистрированной в Нидерландах. Наиболее распространенной из причин является слишком высокая комиссия. Читать далее...

ФОТО 〉 Покупатели обнаружили в магазине ядовитую змею: на место пришлось вызывать спасателей

Работница Центра повторного использования Мерлин Варес сказала, что гадюку заметили в магазине двое подростков, которые некоторое время следили за передвижениями змеи, а затем сообщили об этом сотрудникам магазина. Читать далее...

Хыбемяги: глава Департамента здоровья солгал трижды и должен уйти в отставку