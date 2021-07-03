Картина дня: наркоторговцы из Ласнамяэ, нападение на ЛГБТ-активистку и ЧС в Литве
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 июля.
Забудьте о чемоданах с двойным дном, о проглоченных капсулах с наркотиками и прикрепленных к телу упаковках с наркотиками, наркобизнес сегодня намного проще. Несколько кликов компьютерной мышки и через несколько дней сотрудник курьерской фирмы принесет к вашей двери весящую несколько килограммов посылку с наркотиками. Однако у такого бизнеса есть и один недостаток - каждое движение в интернете оставляет свой след, и рано или поздно такой бизнес обнаружит полиция. Читать далее...
Правительство Литвы объявило режим общенациональной чрезвычайной ситуации в связи с усиливающимся потоком нелегальной миграции в балтийскую страну со стороны Беларуси. По мнению главы МВД Литвы, это может быть началом гибридной войны Минска против Вильнюса и всего Евросоюза. Читать далее...
Вчера в Таллинне прошел велосипедный тур Pride Vikervelo. Однако перед началом велосипедного тура на площади Вабадузе произошел инцидент, когда молодой человек силой вырвал у девушки из рук радужный флаг. Читать далее...
Во время первой волны коронавируса министр здравоохранения и труда Танель Кийк зарекомендовал себя как толковый и деятельный политик: и хотя в марте Эстония оказалась совершенно не готова к эпидемии (вспомните только, каким дефицитом поначалу были средства индивидуальной защиты), к лету стало очевидно, что мы, в отличие от многих других стран, не совершили фатальных ошибок и по сути отделались легким испугом. Читать далее...
На этой неделе вновь стала обсуждаться тема нехватки персонала в местах общественного питания. И хотя в коронакризис мы наблюдали рост безработицы, люди не спешат устраиваться на работу в общепит. Почему? Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2950 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 39, то есть 1,3% от общего количества тестов. Читать далее...
Несколько эстонских гостиниц по разным причинам отказались от сотрудничества с Booking.com, международной средой онлайн-бронирования, зарегистрированной в Нидерландах. Наиболее распространенной из причин является слишком высокая комиссия. Читать далее...
Работница Центра повторного использования Мерлин Варес сказала, что гадюку заметили в магазине двое подростков, которые некоторое время следили за передвижениями змеи, а затем сообщили об этом сотрудникам магазина. Читать далее...