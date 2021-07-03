Заболеваемость коронавирусом в мире в июне упала почти в полтора раза
В июне число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире оказалось примерно в полтора раза меньше, чем в мае, пишет ERR.
В июне число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире оказалось примерно в полтора раза меньше, чем в мае, пишет ERR.
В июне на планете выявили в общей сложности 11,2 млн заразившихся, тогда как в мае этот показатель составил 18,4 млн. При этом в июне зарегистрировали 382 000 смертей, что почти на 10% больше, чем в мае, сообщает Тасс.
По состоянию на 3 июня в мире болеют около 11 млн человек - это стало одним из самых низких показателей за последний год.
Большинство случаев заражения в июне пришлось на Латинскую Америку, где началась новая волна эпидемии, а сравнительно низкие темпы вакцинации сочетаются с отказом от жестких ограничений.