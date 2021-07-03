Сб, 3.07.2021
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Заболеваемость коронавирусом в мире в июне упала почти в полтора раза

Целью коронавирусов было создать как можно больше копий самих себя и таким образом сосуществовать с популяциями хозяев, для которых, в свою очередь, важно выживание, которое помогает обеспечить генетическая адаптация. Сами коронавирусы также менялись со временем. ФОТО: Shutterstock

В июне число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире оказалось примерно в полтора раза меньше, чем в мае, пишет ERR.

В июне на планете выявили в общей сложности 11,2 млн заразившихся, тогда как в мае этот показатель составил 18,4 млн. При этом в июне зарегистрировали 382 000 смертей, что почти на 10% больше, чем в мае, сообщает Тасс.

По состоянию на 3 июня в мире болеют около 11 млн человек - это стало одним из самых низких показателей за последний год.

Большинство случаев заражения в июне пришлось на Латинскую Америку, где началась новая волна эпидемии, а сравнительно низкие темпы вакцинации сочетаются с отказом от жестких ограничений.

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