В воскресенье днем будет переменная облачность
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается ясная или малооблачная погода. Ветер восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 12-17, на побережье до 20 градусов тепла.
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается ясная или малооблачная погода. Ветер восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 12-17, на побережье до 20 градусов тепла.
Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 3-9, на северном побережье восточный и северо-восточный порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 24-28, на побережье местами 21 градус тепла.