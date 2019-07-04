В парнике все огурцы - горькие: какую ошибку вы совершили и как ее избежать

Неприятный сюрприз для овощевода – после упорных трудов обнаружить, что огурцы горькие. Это является индикатором неблагоприятных условий для роста. Для успешного выращивания огуречной культуры важны подходящий грунт и качественные семена. Малейшее отклонение от нормы ведет к ухудшению состояния плодов, что способствует появлению горького вкуса у зеленцов и листьев. 101dizain пишет, как предупредить горечь и что делать, если она появилась.