Сб, 3.07.2021
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В результате кибератаки в Швеции закрылись почти все магазины Coop

TRT02:MÄRJA COOP : TARTU EESTI 09NOV19 Märja Konsumi avamine. sa/Foto SILLE ANNUK / POSTIMEES ФОТО: Sille Annuk

Крупнейшая шведская сеть супермаркетов Coop подверглась хакерской атаке, из-за чего в Швеции закрыли почти все магазины розничной сети, пишет ERR.

По сообщению Coop, атаке подвергся один из субподрядчиков сети, после чего перестали работать кассы.

Проблема с кассовой системой возникла в пятницу вечером, 2 июля, и сейчас специалисты занимаются ее решением. В субботу магазины Coop, вероятно, будут закрыты.

Представители Coop не верят, что целью атаки была торговая сеть.

Аналогичные проблемы с кассовой системой возникли и у аптечной сети Apotet Hjärtat, принадлежащей Ica.

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