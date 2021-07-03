В результате кибератаки в Швеции закрылись почти все магазины Coop
Крупнейшая шведская сеть супермаркетов Coop подверглась хакерской атаке, из-за чего в Швеции закрыли почти все магазины розничной сети, пишет ERR.
Крупнейшая шведская сеть супермаркетов Coop подверглась хакерской атаке, из-за чего в Швеции закрыли почти все магазины розничной сети, пишет ERR.
По сообщению Coop, атаке подвергся один из субподрядчиков сети, после чего перестали работать кассы.
Проблема с кассовой системой возникла в пятницу вечером, 2 июля, и сейчас специалисты занимаются ее решением. В субботу магазины Coop, вероятно, будут закрыты.
Представители Coop не верят, что целью атаки была торговая сеть.
Аналогичные проблемы с кассовой системой возникли и у аптечной сети Apotet Hjärtat, принадлежащей Ica.