Bolt снова расширяется и выходит на рынок продуктовых магазинов

Термин «темный магазин» относится к складам и центрам заказов, стратегически расположенным в городах, чтобы обеспечить быструю доставку товаров покупателям, сообщает Forbes.

Компания Bolt, которая также предлагает услуги каршеринга и доставки еды, начала доставлять продукты вместе с партнерами в прошлом году, так как спрос на них скачкообразно вырос во время локдауна, обусловленного пандемией.

Теперь компания расширяется и начинает самостоятельно складировать и доставлять товары. Благодаря этому Bolt увеличивает свою вертикальную интеграцию, то есть вместо того, чтобы быть просто посредником, Bolt покупает, продает и доставляет свои товары в полном объеме.

Усилия Bolt по созданию темных магазинов начинаются на внутреннем рынке в Эстонии, но Bolt хочет быстро расшириться за счет тех 20 стран, где они уже занимаются доставкой еды, сказал Forbes менеджер по развитию продуктов Bolt Евгений Кабанов. В настоящее время в сети компании работает 100 000 курьеров.

Кабанов добавил, что расширение темных магазинов является частью «более широкой стратегии» Bolt в отношении продуктовых вертикалей. Евгений Кабанов сказал ERR, что Bolt Market можно сравнить с небольшим супермаркетом с ассортиментом от 1000 до 2000 наименований.

«Заказ комплектуется за считанные минуты. Это очень хорошая услуга, ведь если вы находитесь дома и хотите приготовить кашу, а молоко закончилось, вы получите молоко через 10-15 минут, и, может быть, вы закажете еще несколько вещей, которых не хватает в холодильнике. Это не то место, куда вы идете купить десять килограммов продуктов для семьи, это скорее похоже на новую молочную лавку на углу - комфорт и скорость обрели новое дыхание благодаря работе в паре со службой доставки на дом», - описал Кабанов.

Первый темный магазин будет расположен в центре Таллинна, став краеугольным камнем пилотного проекта. Кабанов пока не решается сказать, когда именно будет запущен Bolt Market. «Мы надеемся открыть его очень скоро. Однозначно в ближайшее время - речь идет о неделях », - сказал Кабанов.

В то же время Bolt Markets столкнется с острой конкуренцией в своей новой отрасли. Не говоря уже о местных продуктовых магазинах, доставляющих продукты на дом, за последний год в Европе возникло несколько стартапов по доставке еды, основанных на той же модели и обеспечивающих быструю доставку.