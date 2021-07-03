Ряды нарвского "Транса" пополнил литовский защитник Эдгарас Жарскис
Литовский футболист Эдгарас Жарскис подписал контракт с нарвским "Трансом". 27-летний центральный защитник будет выступать под номером 35, пишет ERR.
Литовский футболист Эдгарас Жарскис подписал контракт с нарвским "Трансом". 27-летний центральный защитник будет выступать под номером 35, пишет ERR.
В интервью официальному сайту "Транса" Эдгарас Жарскис сказал, что может еще сыграть и на позиции опорника. "А еще был такой случай недавно - на сборах в белорусской команде пришлось играть центрального нападающего. Кстати, нормально получалось", - добавил футболист.
На заре карьеры Жарскис играл за литовские клубы "Тракай", "Жальгирис", "Атлантас", "Паланга", "Йонава", а потом стал пробовать себя в зарубежных клубах - в азербайджанском "Сабаиле", в белорусской "Городее", в польской "Бытовии", в латвийских "Тукумсе" и "Спартаке" из Юрмалы. Последний клуб - "Пуща" из Неполомице (Польша, первая лига).