Ряды нарвского "Транса" пополнил литовский защитник Эдгарас Жарскис

В интервью официальному сайту "Транса" Эдгарас Жарскис сказал, что может еще сыграть и на позиции опорника. "А еще был такой случай недавно - на сборах в белорусской команде пришлось играть центрального нападающего. Кстати, нормально получалось", - добавил футболист.