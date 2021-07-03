Штраф в 1000 евро: Финансовая инспекция наказала эстонского инвестора

По данным Финансовой инспекции, Мадис Талгре совершал подозрительные сделки с акцией Trigon Property Development. Финансовая инспекция расценила эти действия как манипулирование рынком и оштрафовала его на 1000 евро.

Чтобы Финансовая инспекция штрафовала инвесторов, не говоря уже о штрафах за манипулирование рынком, в Эстонии происходит крайне редко.

"Мадис Талгре совершал сделки, которые давали или, вероятно, давали вводящие в заблуждение или ложные сведения о цене ценной бумаги. Он также совершал фиктивные операции, в которых не было изменений в интересах, связанных с владением или прибылью", - говорится в объяснении, отправленном Финансовой инспекцией.

Финансовая инспекция отказалась сообщить, что именно инвестор сделал с акциями и как изменил цену.

«Финансовая инспекция следит за происходящим на бирже и при необходимости соответствующим образом реагирует. Согласно закону, злоупотребления на рынке запрещены, а нарушитель может быть оштрафован. Если деяние было совершено группой лиц и серьезно подорвало доверие к рынку ценных бумаг, может грозить тюремное заключение сроком до четырех лет», - анонимно добавило ведомство.