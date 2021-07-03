Штраф в 1000 евро: Финансовая инспекция наказала эстонского инвестора
Финансовая инспекция наложила штраф на эстонского инвестора за манипулирование рынком, пишет Postimees.
Финансовая инспекция наложила штраф на эстонского инвестора за манипулирование рынком, пишет Postimees.
По данным Финансовой инспекции, Мадис Талгре совершал подозрительные сделки с акцией Trigon Property Development. Финансовая инспекция расценила эти действия как манипулирование рынком и оштрафовала его на 1000 евро.
Чтобы Финансовая инспекция штрафовала инвесторов, не говоря уже о штрафах за манипулирование рынком, в Эстонии происходит крайне редко.
"Мадис Талгре совершал сделки, которые давали или, вероятно, давали вводящие в заблуждение или ложные сведения о цене ценной бумаги. Он также совершал фиктивные операции, в которых не было изменений в интересах, связанных с владением или прибылью", - говорится в объяснении, отправленном Финансовой инспекцией.
Финансовая инспекция отказалась сообщить, что именно инвестор сделал с акциями и как изменил цену.
«Финансовая инспекция следит за происходящим на бирже и при необходимости соответствующим образом реагирует. Согласно закону, злоупотребления на рынке запрещены, а нарушитель может быть оштрафован. Если деяние было совершено группой лиц и серьезно подорвало доверие к рынку ценных бумаг, может грозить тюремное заключение сроком до четырех лет», - анонимно добавило ведомство.
Получить комментарий Мадиса Талгре редакции Postimees не удалось.