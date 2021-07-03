Июнь оказался рекордно жарким

По данным службы погоды, новый июньский рекорд тепла в Эстонии - 34,6°C, который был зафиксирован 23 июня на Нарвской метеостанции. Предыдущий июньский рекорд жары в 34,0°C, измеренный 18 июня 1905 года, принадлежал Тарту.

Средняя температура воздуха в Эстонии в июне составила 18,8°C (норма 14,8 ° C). С 1922 года июнь еще никогда не был таким жарким. Последний особенно теплый июнь был в 1936 году, когда средняя температура воздуха в Эстонии составляла 18,2°C.

Независимо от продолжительности серии наблюдений, будь то 50 или 150 лет, минувший июнь был первым на большинстве метеостанций, и лишь на некоторых занял второе место.

В среднем в Эстонии было 383,6 часа солнечного света (норма 275,3 часа), что составляет 139% от нормы. С 1961 года еще никогда не было такого солнечного июня.