Большая выставка собак в Имавере: 1000 собак 150 пород предстанут перед судьями

Эта выставка организована по принципу drive-in. Это означает, что владельцу собаки разрешено прибыть на выставку примерно за час до начала оценки соответствующей породы и он должен покинуть выставку сразу после оценки. Это в том случае, если собака не участвует в групповых соревнованиях.

На выставке этого года около 550 собак выступят перед судьями в субботу и примерно 530 в воскресенье, то есть не меньше, чем на выставках прошлых лет. Представитель организатора выставки MTÜ Happy Dog Карлис Халлик сказал, что доля эстонских владельцев собак на выставке этого года выше, чем раньше.

Халлик уточнил, что можно увидеть 150 различных пород собак. «Есть участники из Эстонии и Финляндии, а также из Латвии и Литвы».

Халлик добавил, что на выставку приглашаются и зрители, входной билет не требуется.