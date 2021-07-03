Галерея ⟩ Сборная Дании обыграла чехов и вышла в полуфинал Евро
Сборная Дании переиграла Чехию в четвертьфинале чемпионата Европы.
Сборная Дании переиграла Чехию в четвертьфинале чемпионата Европы.
В начале первого тайма Томас Делейни вывел свою команду вперед, пробив головой после подачи углового.
Перед перерывом Миккель Дамсгор удвоил преимущество датчан. Этот гол стал для команды Каспера Юльманна 11-м на чемпионате Европы. Дания установила национальный рекорд результативности на крупных турнирах.
Во втором тайме Патрик Шик отыграл один мяч, в касание пробив по воротам Каспера Шмейхеля. Форвард забил 5-й гол на Евро и догнал в гонке бомбардиров португальца Криштиану Роналду.
Резервным арбитром на матче Чехия — Дания был россиянин Сергей Карасев.
В полуфинале чемпионата Европы датчане сыграют с победителем матча между сборными Украины и Англии.