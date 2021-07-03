Галерея ⟩ Англия разгромила Украину в четвертьфинале Евро-2020

Голы забили Гарри Кейн (4-я и 50-я минуты), Гарри Магуайр (46) и Джордан Хендерсон (63).

Из-за травмы встречу пропускал один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский из «Аталанты».

На групповом этапе сборная Англии обыграла хорватов (1:0) и чехов (1:0), а также сыграла вничью с шотландцами (0:0). В 1/8 финала англичане победили команду Германии (2:0). Англия — единственная команда, не пропустившая на чемпионате Европы ни одного мяча.

Сборная Англии дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы (1968, 1996), также в их активе победа на чемпионате мира 1966 года. Последний раз они играли в полуфинале домашнего Евро-1996, где уступили в серии пенальти немцам. Тогда решающий пенальти не забил нынешний главный тренер сборной Гарет Саутгейт.