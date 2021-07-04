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На озере пропал человек

Viljandi järve rand. ФОТО: Elmo Riig

В субботу, 3 июля, в 23.18 в службу спасения поступило сообщение, что на Вильяндиском озере пропал человек.

Команда спасателей прибыла на место и развернула поиски, передает Sakala.

Место исчезновения мужчины — зона купания Вильяндиского пляжа. Береговая охрана завершает работу в 22 и после этого на пляже никто не следить за порядком.

По предварительной статистике Спасательного департамента по состоянию на 1 июля, за первые шесть месяцев этого года в результате несчастий на воде уже погибли 22 человека, что на шесть больше, чем за тот же период прошлого года.

В январе утонули два человека, а в феврале и марте по по одному. Ситуация стала трагичной с апреля, когда утонули уже шесть человек, в мае семь, а в июне пять.

Больше всего трагических несчастий на воде этом году произошли в Ляэнемаа — там утонули шесть человек. За шесть месяцев в Харьюмаа утонули пять человек, в Тартумаа четыре, по два на Хийумаа и в Ида-Вирумаа, а в Рапламаа, Вырумаа и Валгамаа по одному.

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