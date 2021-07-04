На озере пропал человек

Команда спасателей прибыла на место и развернула поиски, передает Sakala.

Место исчезновения мужчины — зона купания Вильяндиского пляжа. Береговая охрана завершает работу в 22 и после этого на пляже никто не следить за порядком.

По предварительной статистике Спасательного департамента по состоянию на 1 июля, за первые шесть месяцев этого года в результате несчастий на воде уже погибли 22 человека, что на шесть больше, чем за тот же период прошлого года.

В январе утонули два человека, а в феврале и марте по по одному. Ситуация стала трагичной с апреля, когда утонули уже шесть человек, в мае семь, а в июне пять.