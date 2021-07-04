Вс, 4.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Водитель потерял сознание: автомобиль выехал на встречную полосу, а затем врезался в дерево

Водитель потерял сознание: автомобиль выехал на встречную полосу, а затем врезался в дерево

Машина врезалась в дерево. Фото иллюстративное. ФОТО: Kenno Soo

В субботу, 3 июля, вечером на дороге Вильянди-Пыльтсамаа произошло ДТП, в результате которого один человек был доставлен в больницу.

Вчера в 16.15 в Вильяндимаа в деревне Карула на дороге Вильянди-Пыльтсамаа 67-летний водитель автомобиля Škoda Roomster потерял на мгновение сознание, автомобиль выехал на встречную полосу, а потом врезался в дерево. Водитель был доставлен в Вильяндискую больницу, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Всего за прошедшие сутки произошло девять ДТП, в каждом из которых пострадало по одному человеку. Среди пострадавших четверо велосипедистов.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back