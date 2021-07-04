Водитель потерял сознание: автомобиль выехал на встречную полосу, а затем врезался в дерево

Вчера в 16.15 в Вильяндимаа в деревне Карула на дороге Вильянди-Пыльтсамаа 67-летний водитель автомобиля Škoda Roomster потерял на мгновение сознание, автомобиль выехал на встречную полосу, а потом врезался в дерево. Водитель был доставлен в Вильяндискую больницу, сообщает Департамент полиции и погранохраны.