Водитель потерял сознание: автомобиль выехал на встречную полосу, а затем врезался в дерево
В субботу, 3 июля, вечером на дороге Вильянди-Пыльтсамаа произошло ДТП, в результате которого один человек был доставлен в больницу.
В субботу, 3 июля, вечером на дороге Вильянди-Пыльтсамаа произошло ДТП, в результате которого один человек был доставлен в больницу.
Вчера в 16.15 в Вильяндимаа в деревне Карула на дороге Вильянди-Пыльтсамаа 67-летний водитель автомобиля Škoda Roomster потерял на мгновение сознание, автомобиль выехал на встречную полосу, а потом врезался в дерево. Водитель был доставлен в Вильяндискую больницу, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Всего за прошедшие сутки произошло девять ДТП, в каждом из которых пострадало по одному человеку. Среди пострадавших четверо велосипедистов.