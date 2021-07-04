В Тарту можно привиться от коронавируса в живой очереди

Об этом BNS сообщила пресс-служба Клиники Тартуского университета, отметив, что если в субботу всем желающим и без регистрации предлагали возможность вакцинироваться в течение только трех часов, то в воскресенье проведение прививок продлили до восьми часов.

В воскресенье регистрировать на вакцинацию будут на месте, после чего сразу же можно будет получить и первую дозу.