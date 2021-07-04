В Тарту можно привиться от коронавируса в живой очереди
В это воскресенье, 4 июля, в центре вакцинации в Тарту в живой очереди и без предварительной регистрации можно получить прививку от коронавируса. Центр будет открыт с 11 до 19 часов.
В это воскресенье, 4 июля, в центре вакцинации в Тарту в живой очереди и без предварительной регистрации можно получить прививку от коронавируса. Центр будет открыт с 11 до 19 часов.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Клиники Тартуского университета, отметив, что если в субботу всем желающим и без регистрации предлагали возможность вакцинироваться в течение только трех часов, то в воскресенье проведение прививок продлили до восьми часов.
В воскресенье регистрировать на вакцинацию будут на месте, после чего сразу же можно будет получить и первую дозу.
Для прививки в Тартуском центре вакцинации используется вакцина Pfizer, вторую дозу можно будет получить через шесть недель.