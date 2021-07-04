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В Тарту можно привиться от коронавируса в живой очереди

Вакцинация в Тарту. Фото иллюстративное. ФОТО: Sille Annuk

В это воскресенье, 4 июля, в центре вакцинации в Тарту в живой очереди и без предварительной регистрации можно получить прививку от коронавируса. Центр будет открыт с 11 до 19 часов.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Клиники Тартуского университета, отметив, что если в субботу всем желающим и без регистрации предлагали возможность вакцинироваться в течение только трех часов, то в воскресенье проведение прививок продлили до восьми часов.

В воскресенье регистрировать на вакцинацию будут на месте, после чего сразу же можно будет получить и первую дозу.

Для прививки в Тартуском центре вакцинации используется вакцина Pfizer, вторую дозу можно будет получить через шесть недель.

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