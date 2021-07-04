Фото ⟩ Не менее 45 человек погибли при крушении военного самолета на Филиппинах

ФОТО: PHILIPPINES ARMY JFT SULU

LOOK: The C-130 crash site in Patikul, Sulu on Sunday (July 4, 2021). The aircraft was on a troop transport mission, according to AFP chief Gen. Cirilito Sobejana. | via Priam Nepomuceno (📸: courtesy of Bridge Bridge, PTV) pic.twitter.com/aVlGfs43f7 — Phil News Agency (@pnagovph) July 4, 2021

Как сообщает Associated Press, 42 погибших - это находившиеся на борту военные, еще трое - гражданские люди на земле.

Спасти удалось не менее 49 человек.

Военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" упал утром в воскресенье в кокосовые заросли неподалеку от аэропорта. По предварительной информации, самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы. Источник AP отмечает, что ВПП аэропорта в Сулу короче обычного, что осложняет пилотирование.

Военные сообщают со ссылкой на свидетелей, что многие солдаты успели выпрыгнуть из транспортника до того, как он рухнул на землю.

По последним данным, которые приводит AP, на борту находились 96 человек, в том числе трое пилотов и пять членов экипажа. Пилоты выжили, но были серьезно ранены. Таким образом на данный момент не установлена судьба пяти военных, находившихся на борту.

Упавший военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" - это один из двух транспортников, ранее принадлежавших США и переданных Филиппинам в рамках взаимопомощи.

Самолет перевозил военных, многие из которых - солдаты, лишь недавно завершившие базовую подготовку.