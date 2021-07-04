Вс, 4.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

В Таллинне в ДТП пострадал мотоциклист

Мотоцикл Yamaha ФОТО: Martin Ilustrumm

В субботу вечером в дорожно-транспортном происшествии в Пыхья-Таллинне пострадал мотоциклист.

В 18:59 Департамент полиции и погранохраны был проинформирован о столкновении автомобиля Subaru и мотоцикла Yamaha на улице Эрика.

Скорая помощь доставила в больницу водителя мотоцикла, 41-летнего мужчину.

Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выяснятся в ходе следствия.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back