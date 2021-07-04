В Таллинне в ДТП пострадал мотоциклист
В субботу вечером в дорожно-транспортном происшествии в Пыхья-Таллинне пострадал мотоциклист.
В субботу вечером в дорожно-транспортном происшествии в Пыхья-Таллинне пострадал мотоциклист.
В 18:59 Департамент полиции и погранохраны был проинформирован о столкновении автомобиля Subaru и мотоцикла Yamaha на улице Эрика.
Скорая помощь доставила в больницу водителя мотоцикла, 41-летнего мужчину.
Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выяснятся в ходе следствия.