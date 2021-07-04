СМИ назвали сроки отмены обязательного ношения масок в Британии

Ожидается, что премьер-министр Джонсон объявит о послаблениях в ближайшие дни. Изначально в Британии планировали снять все ограничения 21 июня, но сроки перенесли из-за индийского штамма коронавируса.

Через две недели ношение масок станет добровольным, в том числе в общественном транспорте, магазинах и гостиницах. Кроме того, власти отменят посещение баров, ресторанов, фитнес-центров, музеев и других заведения по QR-кодам.

Издание отмечает, что эти меры станут очередным шагом по снижению бюрократических процедур и сократят число людей, вынужденных самоизолироваться после контактов с заболевшими.

Кроме того, как пишет The Times, премьер-министр Британии Борис Джонсон в ближайшие дни сообщит о новом смягчении мер по борьбе с распространением COVID-19. В частности, ожидается, что в стране отменят социальное дистанцирование и запрет на проведение вечеринок, массовых мероприятий и музыкальных фестивалей.

В то же время министр жилищного строительства Великобритании Роберт Дженрик в интервью Sky News сообщил, что отмена масочного режима является очень ожидаемым событием, но его дата точно еще не определена.

Британия с мая находится на финальной стадии отмены коронавирусных ограничений. Изначально введенные меры хотели отменить еще 21 июня, однако правительство перенесло «день свободы» — так в стране называют дату снятия карантинных мер — еще на четыре недели.

Премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что перенос «дня свободы» связан с распространением «дельта»-варианта коронавируса (так называемый индийский штамм) и ростом заболеваемости.