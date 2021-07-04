Женщина, напавшая с ножом на мужчину, отправлена в тюрьму

Суд признал 51-летнюю Кайри Луйк виновной в причинении серьезного вреда здоровью, опасного для жизни, и приговорил ее к четырем годам тюремного заключения, из-за сокращенного производства срок был уменьшен на треть.

Итоговое наказание Луйк — два года и восемь месяцев тюремного заключения. Началом отбытия наказания считается день ее задержания — 8 марта.

Также Луйк должна будет возместить расходы на производство в размере 2152,88 евро, сказала Saarte Hääl Яаника Лусти.

Прокурор требовал для нее шестилетнего тюремного заключения, которое из-за сокращенного производства в итоге должно быть уменьшено на треть и составить четыре года тюрьмы.

Защитник посчитал, что справедливым наказанием было бы четыре года тюрьмы, которые из-за сокращенного производства превратились бы в два года и восемь месяцев. Защитник также попросил суд рассмотреть возможность сделать это наказание условным и применить в отношении Кайри контроль за поведением.

Согласно обвинению, Кайри Луйк в марте этого года в квартире в городе Курессааре ударила ножом мужчину в область груди и нанесла ему опасные для жизни раны. Ее задержали 8 марта.