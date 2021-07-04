Картина дня: крушение самолета, эвакуация вакцины и критика президента

Из Департамента здоровья сегодня вновь эвакуировали вакцину

Член Рийгикогу и партии «Отечество» Урмас Рейнсалу написал в социальных сетях, что сегодня с помощью спасателей вакцины были эвакуированы из холодильных камер Департамента здоровья. Читать далее...

Лутсар - о вакцинации: Эстония не сильна в расстановке приоритетов

Глава научного совета Ирья Лутсарь подчеркивает, что основная цель вакцин против коронавируса - предотвратить серьезные заболевания, а конечная цель - создать коллективный иммунитет. Читать далее...

ФОТО 〉 Военный самолет с 92 людьми на борту разбился на Филиппинах

Военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился в филиппинской провинции Сулу. Как минимум 50 человек удалось извлечь из-под горящих обломков фюзеляжа. Читать далее...

ФОТО 〉 Внешний вид президента Кальюлайд шокировал политика из EKRE

Член парламентской фракции EKRE Керт Кинго была удивлена из-за внешнего вида появившейся в средствах массовой информации Керсти Кальюлайд, когда та давала интервью ERR после велосипедного заезда. Читать далее...

Коронавирус подтвержден еще у 27 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2116 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 27, то есть 1,3% от общего количества тестов. Читать далее...

Экстремальная жара в Эстонии: синоптики дали на всю неделю предупреждение первого уровня

Государственная метеорологическая служба выпустила предупреждение первого уровня для всей Эстонии, что означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной. Читать далее...

ГРУСТНАЯ ПРАВДА 〉 На мониторинг сточных вод денег нет уже с марта, исследования будут прекращены

Показатель заражения коронавирусом R в последние дни колебался от 1 до 1,3. В настоящее время в Эстонии набирает обороты распространение индийского дельта-штамма, и ведутся переговоры, чтобы мониторинг сточных вод продолжился и в этом месяце. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В центре Таллинна за матчем Англия-Украина наблюдало большое количеств футбольных фанатов

На большом экране, установленном на площади Вабадузе в Таллинне, можно следить в прямом эфире за матчами Чемпионата Европы по футболу. В субботу, 3 июля, вечером большое количество болельщиков собралось на площади, чтобы посмотреть матч Украина-Англия. Читать далее...

Ученые сделали важное открытие о причинах серьезности симптомов Covid-19