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В России за последние сутки от коронавируса умерли 697 человек - максимум с начала пандемии. Рекорды смертности обновляются последние пять дней поряд.

В целом в стране зарегистрировано самое большое количество новых случаев (регистрируемых за сутки) заражения за последние шесть месяцев - 24 439 случаев (включая 7 446 в Москве) - последний раз такие цифры фиксировались в начале-середине января на излете второй коронавирусной волны.

В Москве за сутки умерли 116 человек.

Резкий рост заболеваемости российские власти связывают с распространением считающегося более заразным "Дельта"-варианта коронавируса, который, как ранее сообщили в ВОЗ, теперь преобладает в мире.

Другая причина всплеска заболеваемости - в забуксовавшей кампании вакцинации россиян. Как подсчитали в "Левада-центре" (признан НКО-иноагентом), привиться "Спутником" не готовы более 60% россиян.

В России хотя бы одну дозу вакцины получили 23,4 млн россиян (16%), по данным Our World in Data.

Российские власти из-за низких темпов вакцинации и недоверия россиян к прививкам заговорили об обязательной вакцинации для работников отдельных сфер и о том, как поощрять тех, кто уже привился.

В конце июня в Кремле признали, что не смогут добиться 60-процентной вакцинации россиян к осени, и сроки этого процесса сдвигаются. При этом новые локдауны вводить в стране, несмотря на рост заболевших, не планируется.

"Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим, что только на этой неделе стало расти более или менее количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была низкой", - сказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

1 июля стартовала ревакцинация уже привитых, доступная для тех, кому первую прививку ввели более полугода назад.

Пряники от Собянина

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин пообещал по итогам третьего квартала гранты на полную оплату коммунальных услуг ресторанам и кафе, соблюдающим требования по использованию QR-кодов,

"Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19", - написал мэр в своем блоге.

Поощрения от мэра Москвы ждут и организации, которые первыми отчитаются о 60% вакцинированных работников.

"Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей", - пообещал Собянин.

По его словам, вакцинация в Москве набрала хорошие обороты, общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек, ежедневно вакцинируется 60-70 тысяч человек.