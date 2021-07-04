Полиция просит помощи: автомобиль врезался в бок другой машины и скрылся

Сегодня после полудня в ехавший со стороны Тарту в Выру легковой автомобиль Mercedez-Benz C180 во время перестроения на другую полосу движения врезался в бок темный седан Audi A4, который после столкновения уехал с места происшествия в сторону Тырванди.