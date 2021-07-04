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Полиция просит помощи: автомобиль врезался в бок другой машины и скрылся

Полицейская машина. ФОТО: Marko Saarm

Полиция просит помощи тех, кто стал свидетелем аварии в 12.45 на 186-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру.

Сегодня после полудня в ехавший со стороны Тарту в Выру легковой автомобиль Mercedez-Benz C180 во время перестроения на другую полосу движения врезался в бок темный седан Audi A4, который после столкновения уехал с места происшествия в сторону Тырванди.

Полиция просит всех, кто видел аварию или обладает информацией о скрывшейся с места происшествия машине, сообщить об этом по номеру 5035992 или по адресу rando.joemets@politsei.ee.

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