Полиция просит помощи: автомобиль врезался в бок другой машины и скрылся
Полиция просит помощи тех, кто стал свидетелем аварии в 12.45 на 186-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру.
Полиция просит помощи тех, кто стал свидетелем аварии в 12.45 на 186-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру.
Сегодня после полудня в ехавший со стороны Тарту в Выру легковой автомобиль Mercedez-Benz C180 во время перестроения на другую полосу движения врезался в бок темный седан Audi A4, который после столкновения уехал с места происшествия в сторону Тырванди.
Полиция просит всех, кто видел аварию или обладает информацией о скрывшейся с места происшествия машине, сообщить об этом по номеру 5035992 или по адресу rando.joemets@politsei.ee.