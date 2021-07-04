Где еще остались места? ⟩ Эстонские туристические хутора и гостиницы ликуют: забронировано почти все, опоздавшие могут остаться без отдыха
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Теперь, когда наступил июль, что-то планировать поздно. Тот, кто обнаружит зеркальный домик на берегу реки Халлисте в Канакюла на границе Пярнумаа и Вильяндимаа и хочет там провести летнюю ночь, любуясь природой Соомаа, как на гигантском экране, безнадежно опоздал. Планировать надо было не позднее февраля, пишет Postimees.
В настоящее время забронировать номер в пятизвездочной гостинице Riverbed Inn, которая может похвастаться моторной кроватью и деревянным мостом, который ведет с террасы в расположенную неподалеку английскую сауну, можно не раньше ноября. Не говоря уже о том, что в выходные ночь в зеркальном домике стоит 175 евро. Это настолько особенное место для проживания, что специализирующееся на путешествиях издательство Lonely Planet решило написать о нем в книге Under the Stars («Под звездами»), которая выйдет в следующем году.