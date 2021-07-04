Теперь, когда наступил июль, что-то планировать поздно. Тот, кто обнаружит зеркальный домик на берегу реки Халлисте в Канакюла на границе Пярнумаа и Вильяндимаа и хочет там провести летнюю ночь, любуясь природой Соомаа, как на гигантском экране, безнадежно опоздал. Планировать надо было не позднее февраля, пишет Postimees .

В настоящее время забронировать номер в пятизвездочной гостинице Riverbed Inn, которая может похвастаться моторной кроватью и деревянным мостом, который ведет с террасы в расположенную неподалеку английскую сауну, можно не раньше ноября. Не говоря уже о том, что в выходные ночь в зеркальном домике стоит 175 евро. Это настолько особенное место для проживания, что специализирующееся на путешествиях издательство Lonely Planet решило написать о нем в книге Under the Stars («Под звездами»), которая выйдет в следующем году.

Конечно, в Эстонии есть в сотни и сотни раз более дешевые ночные заведения, которые не претендуют на то, чтобы предложить захватывающие впечатления, но это не означает, что достаточно одного телефонного звонка, чтобы забронировать номер на новую неделю или следующие выходные, а затем просто приехать в нужный день. Вы должны быть готовы часами звонить или искать в интернете, особенно если вы немного придирчивы к датам и местам. Потому что большая часть жилья в живописных местах уже забронирована на лето - по крайней мере, на выходные, а также на несколько дней.