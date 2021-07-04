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Предвыборный съезд "Яблока" отказался выдвигать на выборы в Госдуму нескольких оппозиционеров, которые вели переговоры. Среди них - соратник Навального Олег Степанов и экс-фигурант "московского дела" Алексей Миняйло. Зато на выборы от "Яблока" пойдет экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров, который находится в СИЗО.

Предвыборный съезд "Яблока" утвердил региональные и одномандатные списки кандидатов, которые партия выдвинет на сентябрьские выборы в Госдуму. В них не оказалось нескольких оппозиционеров, которые в последние месяцы вели переговоры с "Яблоком".

Съезд "Яблока" отказался выдвигать на выборы в Госдуму соратника Алексея Навального Олега Степанова и экс-фигуранта “московского дела” Алексея Миняйло. Обоих ранее рекомендовало московское отделение партии.

В то же время съезд поддержал нескольких непартийных кандидатов: правозащитницы Марина Литвинович и Алена Попова выдвинутся по одномандатным округам в Москве, а сидящий в СИЗО экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров - в Краснодаре.

Отказ выдвинуть соратников Навального в партии объяснили рисками снятия всего списка “Яблока” из-за "антиэкстремистских" поправок.

На выборы не берут соратников Навального и экс-фигуранта "московского дела"

Партия отказалась выдвинуть Олега Степанова, бывшего глава московского штаба Фонда борьбы с коррупцией (НКО признано запрещенной экстремистской организацией и иноагентом). Вместо него по Нагатинскому одномандатному округу в Москве пойдет советник председателя партии Глеб Туманов.

Выдвинуть Степанова предлагало московское бюро "Яблока". Соратник Навального утверждал, что во время голосования в московском отделении он занял первое место из четырех кандидатов.

Степанов находится под домашним арестом по "санитарному делу", которое завели на нескольких оппозиционеров после январских митингов в Москве.

На прошлой неделе команда Степанова сообщила, что избирком отказался допустить его к сбору подписей и запретил открывать избирательный счет. Избирком сослался на новый закон, который запрещает избираться причастным к экстремизму. Мосгорсуд ранее признал экстремистским Фонд борьбы с коррупцией и другие структуры Навального, в том числе сеть штабов.

Степанов обжаловал это решение в суде. Кандидат настаивает, что решение о запрете ФБК еще не вступило в силу и суд не устанавливал персональную причастность Степанова к экстремистской деятельности. И того, и другого требует закон.

Именно отказом избиркома в "Яблоке" объяснили решение не выдвигать Степанова – несмотря на то, что накануне тот обратился к съезду с просьбой рассмотреть его кандидатуру.

"Выдвижение Степанова ставит под угрозу весь список "Яблока". Снятие списка "Яблока" и есть "слив" выборов в пользу "Единой России", потому что тогда на этих выборах не будет партии, которая требует освобождения политических заключенных и отмены репрессивных законов", - объяснил "Открытым медиа" зампредседателя партии Иван Большаков. Он добавил, что "Яблоко" – "не трамвай, чтобы выдвигать любого, кто хочет от нас выдвинуться".

“Юридического основания для снятия списка из-за наличия в нем Олега Степанова я не вижу. Но понимая, как у нас устроен допуск на выборы и какую нездоровую агрессию сейчас вызывают сторонники Навального у власти, риски для партийного списка стали бы выше, - сказал Би-би-си сопредседатель движения “Голос” Григорий Мельконьянц. - Если была бы поставлена задача, могли бы выискать самые невероятные основания, чтобы "Яблоко" "замучилось пыль глотать в судах", пытаясь восстановиться. В любом случае, это право съезда выдвигать тех или иных кандидатов”.

В итоговых списках не оказалось и экс-фигуранта "московского дела" (его завели после акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму в 2019 году) Алексея Миняйло. Вместо него в Перовском одномандатном округе в Москве выдвинули главу московского отделения фракции Николая Кавказского.

Глава штаба Миняйло Дарья Серенко в своем "Твиттере" написала, что отказом выдвигать Миняйло "Яблоко" нарушит все обещания за последние полгода. "Я считаю, что любой уважающий себя человек от "Яблока "должен был сняться по 204-му округу в таких обстоятельствах", - добавила Серенко.

И Степанов, и Миняйло уже начали свои избирательные кампании и намерены продолжать их - на выборы они пойдут как самовыдвиженцы.

В Петербурге партия не стала выдвигать на выборы депутата местного законодательного собрания Максима Резника и экс-главу местного штаба Навального Ирину Фатьянову.

Резник находится под домашним арестом по делу о наркотиках.

Фатьянова собиралась идти на выборы по округу номер три, где баллотируется дочь спикера петербургского заксобрания Вячеслава Макарова. Традиционно этот округ считается его округом - там находится военное училище имени Можайского, где преподавал Макаров. Как и в случае со Степановым, выдвинуть Фатьянову рекомендовало региональное бюро "Яблока".

"Я разочарована этим "смелым" решением. Со мной всё было понятно на берегу. Очевидно, был риск, что меня снимут с выборов - это не новость, - написала Фатьянова у себя в телеграм-канале. - У меня тысячи сторонников, они пришли ко мне в кампанию ровно потому, что видят во мне кандидата, способного победить "Единую Россию", отстаивать их права и добиться перемен. Поэтому я не собираюсь отказываться от участия в выборах. Я буду собирать подписи и пойду на выборы как самовыдвиженка.

Кроме того, "Яблоко" не стало выдвигать лидера "Демократического выбора" Игоря Драндина и мундепа Вадима Коровина, которые тоже вели переговоры с партией. Драндин связал это решение с участием в митингах в поддержку Навального

“Мы пригласить кого-то смогли, кого-то не смогли. Я понимаю, что это может быть больно. Мы старались. Сейчас очень особые условия. В 2016 году мы всех пригласили, но за 4-5 лет все изменилось, наступила новая эпоха”, - сказал Явлинский на съезде.

"Яблоко" выдвинет экс-главу "Открытой России" в Краснодаре и правозащитниц в Москве

Кандидатуру другого известного оппозиционера, Андрея Пивоварова, бывшего главу "Открытой России" Михаила Ходорковского, съезд неожиданно поддержал.

В предварительном списке, утвержденным партией (есть в распоряжении Би-би-си), Пивоварова не было. Сам оппозиционер лично просил выдвинуть его в письме основателю "Яблока" Григорию Явлинскому.

В итоге Пивоваров пойдет на выборы в составе регионального списка партии в Краснодаре. "Команда Андрея Пивоварова благодарит "Яблоко" и Григория Явлинского за этот поступок", - говорится в посте, оставленном в "Твиттере" Пивоварова.

Пивоварова в начале июня отправили в СИЗО по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией.

"Это гуманитарный шаг в поддержку политического заключенного, но мы понимаем, что никакую кампанию из СИЗО он вести не будет", - объяснил выдвижение Пивоварова зампредседателя партии Большаков.

Помимо Пивоварова "Яблоко" выдвинуло еще несколько заметных непартийных кандидатов. Так, политтехнолог и правозащитница Марина Литвинович пойдет на выборы в Ленинградском одномандатном округе в Москве. Там ей будет противостоять депутат от "Справедливой России" Галина Хованская.

В Преображенском одномандататном округе Москвы избираться будет правозащитница Алена Попова. В этом округе как самовыдвиженец выдвинулся эрудит Анатолий Вассерман – он считается кандидатом, которого поддерживают власти.

Во главе региональной группы №6 (Нагатинский округ Москвы) на выборы пойдет политик Владимир Рыжков. Он также примет участие в довыборах депутата Мосгордумы как кандидат от "Яблока".

От Центрального округа Москвы на выборы традиционно идет член "Яблока" Сергей Митрохин. Кандидатом от власти в ЦАО считается самовыдвиженец, координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов.

Другой заметный член партии, который пойдет на выборы в Москве, – председатель псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг. Ему достался Ховринский одномандатный округ. Как утверждала "Медуза", Шлосберг хотел выдвинуться в более протестном округе, но сделать это ему не позволила партия.

Сам Шлосберг в разговоре с Би-би-си назвал это фейком. "Медуза" не обращалась за комментариями ко мне и не располагает никакой информацией", - сказал он.

Федеральная часть списка партии на выборах будет состоять из одного человека – председателя "Яблока" Николая Рыбакова. Основатель партии Григорий Явлинский объявил на съезде, что баллотироваться в Думу не будет.

"Мы хотим уйти от темы "президиума", который автоматически становится депутатами. Теперь нет привилегированного класса в партии", - пояснил Явлинский. Кроме того, он заявил об омоложении "Яблока": по его словам, средний возраст кандидатов в региональных группах – меньше 40 лет.

Всего в 90 региональных группах федерального списка "Яблока" выдвинуты 310 человек. 161 кандидат от "Яблока" пойдет в Думу по одномандатным округам.

Почему не поддержали соратников Навального?

"Были сигналы, которые дали снования считать, что выдвижение всех этих товарищей (бывших сотрудников ФБК) может быть серьезным риском для снятия федерального и региональных списков. Решили, что рисковать так не стоит", - объяснил Би-би-си член "Яблока", знакомый с внутренним обсуждением конфигурации списка партии. Он давал комментарий на условиях анонимности, так как не уполномочен выступать от имени "Яблока".

По словам источника, "яблочники" предпочли, чтобы их партия, которая выступает против репрессий и в защиту политзаключенных, не потеряла шансы на участие в выборах и поднятие этих тем в ходе федеральной кампании.

"Для нас это дополнительные риски - не рисковать же ради самосожжения, - продолжил источник. - Кроме того, эти кандидаты не первого и не второго порядка - они известны только благодаря причастности к Навальному и Ходорковскому, но не имеют высоких рейтингов. Решение по ним откровенно обсуждалась на политкомитете "Яблока" и было всеми поддержано".

Источник также объяснил причины такой конфигурации федерального списка, состоящего из одного Рыбакова: "Явлинский решил не возглавлять федеральный список, поскольку искренне считает, что после обнуления конституции выборы закончились, участие в таких выборах превратилось в "порнографию". Он не может говорить это открыто, чтобы не демотивировать кандидатов, все-таки смысл партии участвовать в выборах".

По словам собеседника Би-би-си в партии, именно Явлинский придумал идею с обновленным и омоложенным списком партии на выборах.

При формировании головной части списка некоторые региональные депутаты претендовали на выдвижение, поскольку считали, что это увеличит шансы попасть в Думу.