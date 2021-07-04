Попавшийся с поддельными водительскими правами житель Ида-Вирумаа получил условный срок
Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 49-летнего уроженца Нарва-Йыэсуу, который попался полицейским с поддельными правами, пишет Rus.ERR.
Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 49-летнего уроженца Нарва-Йыэсуу, который попался полицейским с поддельными правами, пишет Rus.ERR.
Согласно обвинительному заключению Вируской окружной прокуратуры, в феврале этого года мужчина предъявил полицейским поддельные водительские права, якобы выданные в Латвии.
Фальшивый документ был изъят. Против жителя Ида-Вирумаа возбудили уголовное дело.
В июне суд, рассматривавший дело в порядке сокращенного производства, наказал нарушителя условным лишением свободы на 8 месяцев.